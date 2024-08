ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SMA Solar auf 26 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 31 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Großprojekt-Geschäft sei im zweiten Quartal erneut der einzige Lichtblick beim Wechselrichter-Hersteller gewesen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil schwächele das Geschäft rund um private und gewerbliche Solaranlagen. Eine Trendwende sei schwer vorherzusagen./niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

