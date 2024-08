Milliardärstochter neue Regierungschefin in Thailand

Bangkok (Reuters) - Thailand hat eine neue Regierungschefin.

Die Milliardärstochter Paetongtarn Shinawatra sicherte sich im Parlament in Bangkok am Freitag die erforderliche Mehrheit, um das Amt der Ministerpräsidentin anzutreten. Es war weithin damit gerechnet worden, dass die Tochter des Milliardärs Thaksin Shinawatra und Galionsfigur der regierenden Partei Pheu Thai gewählt werden würde. Die 37-Jährige tritt die Nachfolge von Srettha Thavisin an, der durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts seines Amtes enthoben wurde. Grund dafür war, dass Thavisin einen einst inhaftierten Anwalt in sein Kabinett berief und nach Ansicht des Gerichts damit in grober Weise gegen ethische Standards verstoßen hat.

(Bericht von Panu Wongcha-um, Chayut Setboonsarng and Panarat Thepgumpanat, bearbeitet von Alexander Ratz; redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)