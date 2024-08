Trading-Chance Intuitive Surgical: Die nächste Korrektur wäre fällig

Werbung

Die Medizintechnikbranche leidet seit längerer Zeit unter Nachfrageschwäche, aber das US-Unternehmen Intuitive Surgical wächst entgegen der allgemeinen Flaute zügig weiter. Dass diese Aktie im Aufwärtstrend läuft, ist also völlig nachvollziehbar ist. Nur steigt sie deutlich schneller als die Gewinne ... und so etwas geht nicht ohne Korrekturen ab. Eine Trading-Chance Short.

Gerade erst Ende Juli hatten wir die Aktie bereits als Short-Trade vorgestellt, kurz darauf begann eine Korrektur. Wer da dabei war und seinen Stop Loss sinnvoll nachgezogen hatte, konnte da bereits profitieren ... jetzt wäre die nächste Gelegenheit da. Denn seither kamen gute Quartalszahlen, auf die hin kaufte, wer kaufen wollte, eine kleine, erneute Korrektur und jetzt neue Rekordhochs, erreicht durch die Sogwirkung der Rallye im Vorfeld des heute anstehenden Abrechnungstermins an der Terminbörse.

Zu hohe Bewertung schafft ständiges Risiko einer scharfen Korrektur

Intuitive Surgicals Geschäftsmodell ist dabei beileibe kein Grund, bärisch zu sein. Das Unternehmen entwickelt, baut und vertreibt Operationsroboter, die im Rahmen minimalinvasiver Chirurgie arbeiten, es handelt sich dabei um das sogenannte „Da Vinci“-System. Das lukrative dabei ist, dass es mit dem Verkauf eines solchen Systems nicht getan ist, denn die für die Operationen nötigen Verbrauchsteile werden ebenso von Intuitive Surgical geliefert, d.h. man verdient an jeder mit den Systemen durchgeführten Operation wieder mit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen die Möglichkeiten des Da Vinci-Systems sukzessiv über die bisherigen Anwendungsbereiche hinaus erweitert. Damit ist Intuitive Surgical als mittelfristiges Investment hoch interessant ...

... aber nicht zu jedem Preis. Wenngleich die im Juli eingelaufene Quartalsbilanz die Prognosen der Analysten wieder einmal übertraf: Basierend auf der aktuellen, durchschnittlichen Schätzung des Gewinns pro Aktie für 2024 liegt die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis momentan um 72. Das ist viel zu hoch - und macht für scharfe Korrekturen anfällig.

Zumal man zwar davon ausgeht, dass der Gewinn pro Aktie weiter zulegen wird. Aber für die Jahre 2024 bis 2027 sehen die Experten derzeit „nur“ ein jährliches Gewinnwachstum von 15 bis 20 Prozent. Was zwar stattlich ist, aber damit wäre ein Kurs/Gewinn-Verhältnis zwischen 40 und 50 realistisch, keines über 70. Und um auf diesen sinnvollen Bewertungslevel zurückzukommen, müsste die Aktie deutlich zurückkommen, ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 50 wäre auf Basis der 2024er-Gewinnschätzung bei einem Kurs von 32 US-Dollar erreicht ... und eine Bewertung von 50 war auch in den Jahren vor Corona bei dieser Aktie normal.

Jetzt läuft bereits das „Overshooting“

Dass Intuitive Surgical derart weit zurückkommt, ist zwar nicht zu erwarten, aber auch eine ganz „normale“ Korrektur wäre hier bereits vielversprechend. Die Aktie ist ungewöhnlich weit von ihrer 200-Tage-Linie entfernt, ist markttechnisch überkauft und vollzieht gerade ein Gewinnmitnahmen provozierendes „Overshooting“, d.h. eine Übertreibungsphase, indem der Kurs die im Chart zu sehende Keilformation, an deren oberer Begrenzung er Ende Juli noch abgedreht hatte, gestern überschritten hat.

Quelle: marketmaker pp4

Da der Spielraum zur oberen Linie des im letzten Herbst etablierten Aufwärtstrendkanals als letzter potenzieller Zielmarke auf charttechnischer Ebene noch gegeben (aber von der Dimension her überschaubar) ist, wäre es opportun, den Stop Loss eines Short-Trades etwas über dieses ultimative Kursziel zu legen. Aber da hier gilt, dass Intuitive Surgical diese Marke erreichen könnte, aber keineswegs muss, wäre bereits jetzt, mit Beginn des „Overshooting“, ein antizyklischer Short-Trade zu überlegen.

Ein antizyklischer Short-Trade mit zunächst weitem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 650,581 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,78. Den Stop Loss würden wir bei 526 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0990 einem Kurs von ca. 11,20 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet PG4L9S.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 513,00 US-Dollar

Unterstützungen: 468,78 US-Dollar, 431,00 US-Dollar, 403,76 US-Dollar, 380,56 US-Dollar, 358,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN PG4L9S ISIN DE000PG4L9S5 Basispreis 650,581 US-Dollar K.O.-Schwelle 650,581 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,78 Stop Loss Zertifikat 11,20 Euro

