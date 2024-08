EQS-Adhoc: audius SE: audius steigert Gesamtleistung im 1. HJ 2024 / 2. Quartal mit deutlich positiver Dynamik / starker Auftragseingang / Prognoseanpassung

EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

audius SE: audius steigert Gesamtleistung im 1. HJ 2024 / 2. Quartal mit deutlich positiver Dynamik / starker Auftragseingang / Prognoseanpassung



20.08.2024 / 17:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





audius steigert Gesamtleistung im 1. HJ 2024 / 2. Quartal mit deutlich positiver Dynamik / starker Auftragseingang / Prognoseanpassung

Zweites Quartal mit deutlich positiver Dynamik bei Gesamtleistung (+15%) und EBITDA (+88%) im Vergleich zum ersten Quartal

Gesamtleistung des ersten Halbjahres steigt auf 40,4 Mio. Euro (Vorjahr 38,6 Mio. Euro)

EBITDA erreicht 3,2 Mio. Euro (Vorjahr 4,4 Mio. Euro)

Trotz Investitionen Ergebnis des zweiten Quartals mit solidem Wert auf Vorjahresniveau

Starker Auftragseingang führt zu Rekordauftragsbestand von 80,2 Mio. Euro

Prognoseanpassung für EBITDA auf 7,0-7,5 Mio. Euro bei einer Gesamtleistung von leicht unter 85 Mio. Euro

Weinstadt, 20.08.2024.

Die audius Gruppe konnte im ersten Halbjahr ihre Gesamtleistung trotz eines herausfordernden Umfeldes erneut steigern und erreichte einen neuen Halbjahreshöchstwert. Nach einer zunächst schwächeren Entwicklung im ersten Quartal, zeigte das zweite Quartal eine deutlich größere Dynamik und Ergebnisverbesserung.

Die Gesamtleistung im zweiten Quartal lag mit 21,6 Mio. Euro 13% über dem Vorjahreswert von 19,2 Mio. Euro. Das EBITDA erreichte einen Wert von 2,1 Mio. Euro und lag damit auf dem Vorjahresniveau.

Für das erste Halbjahr zeigen die ungeprüften Zahlen ein rein organisches Wachstum der Gesamtleistung um 4,6% auf einen Wert von 40,4 Mio. Euro (Gesamtleistung HJ1 2023: 38,6 Mio. Euro). Aufgrund gestiegener Vorleistungen und geringeren sonstigen betrieblichen Erlösen lag das Rohergebnis mit 30,5 Mio. Euro auf dem Wert des Vorjahres (Rohergebnis HJ1 2023: 30,7 Mio. Euro).

Das operative Ergebnis EBITDA lag bei 3,2 Mio. Euro (EBITDA HJ1 2023: 4,4 Mio. Euro). Damit erreichte audius im Berichtszeitraum eine EBITDA-Marge von 7,8%. Das EBIT erreichte im ersten Halbjahr einen Wert von 2,2 Mio. Euro (EBIT HJ1 2023: 3,5 Mio. Euro).

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 Euro (Vorjahr 0,44 Euro).

Neben einem herausfordernden Marktumfeld ist die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr weiterhin von den Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Mobil Device Management, AWS/Cloud sowie künstliche Intelligenz beeinflusst.

Im ersten Halbjahr erhielt audius neue Aufträge, die sich vor allem ab dem kommenden Jahr in einer weiter steigenden Gesamtleistung abbilden werden. Der Auftragsbestand zum 30.06.2024 konnte dadurch deutlich auf 80,2 Mio. Euro (Stand 30.06.2023: 54,5 Mio. Euro) zulegen und zeigt damit das organische Wachstum der kommenden Jahre auf.

audius konnte auch im ersten Halbjahr ein Wachstum erzielen, wenngleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Anlaufinvestitionen in die neuen Geschäftsfelder eine schnellere und bessere Entwicklung beim Ergebnis verhinderten. Angesichts dessen, der positiven Entwicklung im zweiten Quartal und einer grundsätzlich guten Auftragslage, passt der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr an. Es wird nun erwartet, dass die Gesamtleistung leicht unter 85 Mio. Euro und das EBITDA in einer Spanne von 7,0-7,5 Mio. Euro liegen wird (zuvor Gesamtleistung mehr als 85 Mio. Euro und EBITDA mehr als 8,5 Mio. Euro). Hierin zeigt sich die Erwartung eines guten zweiten Halbjahres, welches jedoch insbesondere das schwache erste Quartal nicht kompensieren kann.

Die finalen Zahlen werden am Dienstag, 27. August, in Form des Halbjahresbericht 2024 auf der

Webseite des Unternehmens

zur Verfügung gestellt.

EINLADUNG ZUM EARNINGSCALL, DONNERSTAG, 29.08.2024, UM 14 UHR

Weiterhin wird die Gesellschaft am Donnerstag, 29. August 2024, um 14 Uhr einen Earningscall zur Erläuterung der Halbjahreszahlen durchführen.

Interessierte Investoren melden Sie sich unter diesem

LINK

an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine ITK-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die knapp 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten – davon 15 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de

Ende der Insiderinformation

20.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: audius SE Mercedesstr. 31 71384 Weinstadt Deutschland E-Mail: ir@audius.de Internet: https://www.audius.de/de ISIN: NL0006129074 WKN: A0M530 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1971747

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1971747 20.08.2024 CET/CEST