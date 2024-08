IRW-News: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX kündigt Präsentation anlässlich der American Society of Nephrology Kidney Week 2024 an

IRW-PRESS: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX kündigt Präsentation anlässlich der American Society of Nephrology Kidney Week 2024 an

Gesundheitliche Folgen einer überaktiven Xanthinoxidase können das Fortschreiten einer polyzystischen Nierenerkrankung beschleunigen

CALGARY, ALBERTA, 20. August 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass ein bei der American Society of Nephrology (ASN) eingereichter Abstract angenommen wurde. Der Abstract mit dem Titel Xanthine oxidase in rats, mice and humans with polycystic kidney disease (Xanthinoxidase bei Ratten, Mäusen und Menschen mit polyzystischen Nierenerkrankungen) wurde vom ASN-Prüfungsausschuss für wissenschaftliche Verdienste und neue Entdeckungen begutachtet. Die Studie wurde an der University of Colorado im unabhängigen Labor von Dr. Charles Edelstein durchgeführt und von XORTX gesponsert. Sie wird während der Session mit dem Titel Genetic Diseases: Cystic - Therapeutic Investigations and Prognosis (Genetische Krankheiten: Zystische Erkrankungen - Therapeutische Untersuchungen und Prognosen) präsentiert.

Über diese Studie

Das Enzym Xanthinoxidase (XO) ist ein essentielles Enzym, das am Harnsäurestoffwechsel beteiligt ist und für den Abbau von Purinnukleotiden benötigt wird. Harnsäure sowie reaktive Sauerstoffspecies, die bei der enzymatischen Reaktion freigesetzt werden, können während des Krankheitsverlaufs auch eine schädigende Rolle im Kreislaufsystem und im Gewebe spielen. Die neuesten bahnbrechenden Entdeckungen in Nagetiermodellen der polyzystischen Nierenerkrankung (PKD) deuten auf eine Überexpression oder Überaktivität von XO hin. Derzeit ist nicht bekannt, ob eine Überexpression oder Überaktivität von XO beim Menschen mit einer PKD oder einem rascheren Fortschreiten der Erkrankung assoziiert ist. Ziel der Studie war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob eine erhöhte XO-Aktivität zu einem Zystenwachstum führt. Die XO-Aktivität wurde bei PCK Ein Rattenstamm mit PKD

-Ratten, PKD1RC/RC (RC)-Mäusen und 34 Patienten aus der klinischen HALT-PKD-Studie gemessen.

Im Abstract werden die Studienergebnisse aus den Mäuse- und Rattenmodellen und Humanstudien zur PKD vorgestellt. Zweck der Studie war es, mehr über die Xanthinoxidase-Aktivität (XOa) im Serum in verschiedenen Krankheitsstadien der PKD zu erfahren und diese Aktivität mit dem Gesamtnierenvolumen und der Abnahme der glomerulären Filtrationsrate (GFR) in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse der Studie geben Aufschluss darüber, inwieweit der abnorme Purinstoffwechsel im PKD-Gewebe aufgrund der XO-Enzymaktivität zur Konzentration der zirkulierenden Harnsäure, zur Vergrößerung der Nieren und Zysten sowie zur funktionellen Abnahme der glomerulären Filtrationsrate beitragen kann. Frühere Studienergebnisse legen nahe, dass eine Überexpression von XO im PKD-Nierengewebe ein Merkmal einer Zystenniere sein könnte. XORTX wird in der ersten Novemberwoche ein weiteres Update zu den Ergebnissen der Studie vorlegen.

Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, meint dazu: Wir freuen uns, dass wir mit dieser Posterpräsentation bei der Jahrestagung der American Society of Nephrology während der Kidney Week 2024 neuerlich bahnbrechende Studienergebnisse zur PKD vorlegen können. Wichtig ist vor allem, dass die Ergebnisse dieser Studie anhand von Datenmaterial aus Mäuse- und Rattenmodellen sowie Humanstudien zur PKD unser Verständnis darüber vertiefen, wie erhöhte Harnsäurekonzentrationen im Serum oder eine abnorme Expression von XO im Nierengewebe zu einer rascheren Schädigung beitragen können. Das XRx-008-Programm liefert uns laufend neue Erkenntnisse darüber, wie zu hohe Xanthinoxidase-Werte bzw. eine zu aktive Xanthinoxidase gesundheitliche Folgen bei einer PKD nach sich ziehen kann.

Über die Kidney Week der American Society of Nephrology

Die ASN vertritt über 21.000 Nierenmediziner, die sich für Menschen mit Nierenerkrankungen und deren Familien einsetzen. (Quelle: https://www.asn-online.org/)

Die Konferenz der Kidney Week 2024 in Orlando, Florida, wird von etwa 10.000 Nierenfachleuten aus allen Teilen der Welt besucht. Die Kidney Week ist das weltweit wichtigste Treffen der Nephrologie und bietet den Teilnehmern aufregende und anspruchsvolle Möglichkeiten für den Wissensaustausch, das Kennenlernen der neuesten wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritte sowie zum Zuhören an spannenden und provokativen Diskussionen mit führenden Experten auf diesem Gebiet. (Quelle: https://www.asn-online.org/education/kidneyweek/ American Society of Nephrology - Program and Abstracts)

Das Programm der Kidney Week ist auf der ASN-Website verfügbar. Die Abstracts werden bis zum 14. Oktober 2024 auf der ASN-Website verfügbar sein.

Über ADPKD

ADPKD ist eine seltene Erkrankung, von der über 10 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. 1,2 ADPKD wird in der Regel anhand der Ausdehnung von mit Flüssigkeit gefüllten Zysten in den Nieren diagnostiziert. Im Laufe der Zeit kann die zunehmende Anzahl und Größe der Zysten zu strukturellen und funktionellen Veränderungen der Nieren beitragen und häufig begleitend auch chronische Schmerzen verursachen, die für ADPKD-Patienten3 typischerweise ein ernstes Problem darstellen.

Man geht davon aus, dass im Zuge der Ausdehnung der Zysten gesundes, funktionierendes Gewebe rund um die Zysten komprimiert wird, was zu einem weiteren Verlust der Nierenfunktion, zu einer Fibrose, zu beeinträchtigtem Nährstoffaustausch und eingeschränkter Nierenfunktion beiträgt, was schließlich zu einer Nierenerkrankung im Endstadium führt.1 Es wurde berichtet, dass die gesundheitlichen Folgen eines hohen Harnsäuregehalts bei ADPKD-Patienten erhöht sind, einschließlich eines erhöhten Auftretens von Nierensteinen5 und Gicht.6,7 Für Personen mit einer fortschreitenden ADPKD umfassen die Behandlungsempfehlungen eine blutdrucksenkende Behandlung sowie Ernährungseinschränkungen. Für eine begrenzte Anzahl von geeigneten Patienten wird auch eine Pharmakotherapie empfohlen4. Es werden neue, breiter einsetzbare Therapien benötigt, um die Abnahme der Nierenfunktion bei Patienten mit einer ADPKD wirksam zu verlangsamen.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Bundeswertpapiergesetzen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Überzeugungen, Pläne, Ziele, Zielsetzungen, Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Absichten, zukünftigen Leistungen des Unternehmens, andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sowie Aussagen, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, strebt an, schätzt oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Genauigkeit unserer Schätzungen in Bezug auf Ausgaben, künftige Einnahmen und Kapitalbedarf, der Erfolg und die zeitliche Planung unserer präklinischen und klinischen Studien, die Leistung von Drittherstellern und Auftragsforschungsinstituten, unsere Pläne zur Entwicklung und Vermarktung unserer Produktkandidaten, unsere Pläne, die Forschung auf dem Gebiet anderer Nierenerkrankungen voranzutreiben, und unsere Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für unsere Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenvorschriften anderweitig vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formular 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

