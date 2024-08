Die meistgehandelten Produkte: Die üblichen Verdächtigen

Nach einer zehntägigen Gewinnrally schloss der Dax® am Dienstag leicht im Minus, während Anleger auf geldpolitische Impulse und die anstehende Notenbankerkonferenz in Jackson Hole blicken.

Heute standen erneut Technologie- und Rüstungsaktien im Fokus der Anleger. Der Nvidia Call war wieder besonders gefragt. Eineinhalb Monate lang fiel der Kurs der Aktie. Jetzt ist Nvidia zurück auf der Gewinnerseite. Bis dahin büßte der KI-Profiteur der Stunde mehr als ein Drittel seines Wertes ein. Die Aktie sank um über 30 Prozent. Anfang August erreichte das Papier ihr Korrekturtief, nachdem sie dann innerhalb von 14-Tagen fast den gesamten Verlust wieder gut machte. Ein Trend dem viele große US-Tech Konzerne folgten. Viele Anleger sahen die Korrektur von Anfang August als Einstiegschance und trieben den Preis damit wieder auf das alte Niveau.

Der Microsoft Call zog heute ebenfalls erneut reges Interesse auf sich. Auch hier lässt sich der Kurs Trend erkennen, auch wenn der Abwärtstrend schon etwas früher begonnen hatte und die Kursgewinne der letzten Tage, nicht das gleiche Maß an Verlusten wieder gut machen konnten. Die erneute Vertretung von Rheinmetall Long-Positionen auf der Liste zeigt die Entschlossenheit der Anleger. Zwar steht der deutsche Rüstungshersteller seit dem Wochenende unter Druck, nachdem die Bundesregierung ankündigte keine weiteren Ukraine Hilfen zu planen, dennoch glauben die Investoren anscheinend die Entscheidung sei nicht entgültig. Der Kurs notiert seit 2 Tagen tiefer. Als Abwechslung findet man heute einen Put-Optionsschein auf Porsche Automobil in der Liste. Nachdem der Wert Anfang August seine kurstechnische Bodenfindungsphase abgeschlossen hatte, ging es für den deutschen Autobauer von den letzten 7 Handelstagen, an 6 bergauf. Die Anleger sind laut dem Put-Optionsschein allerdings der Meinung dass sich der Trend demnächst ändern könnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD7CWV 2,72 18400,50 Punkte 18653,374058 Punkte 67,03 Open End DAX® Call HD0S4E 22,03 18396,50 Punkte 16199,194412 Punkte 8,47 Open End DAX® Call HD80PD 0,17 18396,50 Punkte 18256,63 Punkte 105,16 Open End DAX® Put HD68FG 4,15 18400,50 Punkte 18799,314427 Punkte 43,97 Open End DAX® Put HD60UK 1,16 18400,50 Punkte 18496,382843 Punkte 155,28 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2024; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD4XMJ 13,60 126,24 USD 137,50 USD 8,38 15.01.2025 Microsoft Call HD2CW8 2,42 424,26 USD 425,00 USD 15,68 18.12.2024 DAX® Call HC9BS3 0,94 18403,00 Punkte 18800,00 Punkte 186,90 17.09.2024 Porsche Automobil Put HD07QT 0,09 40,26 EUR 40,00 EUR 51,52 18.09.2024 Nvidia Call HD5R6S 25,62 126,47 USD 115,00 USD 6,68 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2024; 10:52 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1GPF 0,82 18397,50 Punkte 17626,480703 Punkte 25 Open End Rheinmetall Long HD4F4H 1,98 534,40 EUR 445,610215 EUR 6 Open End DAX® Short HD5EHY 2,04 18397,00 Punkte 19092,210684 Punkte -25 Open End DAX® Short HC01KX 1,49 18397,00 Punkte 24477,618754 Punkte -3 Open End Microsoft Long HD2QR7 9,33 424,65 USD 283,288296 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2024; 10:58 Uhr;

