GNW-Adhoc: iTeos Therapeutics kündigt brandaktuelle mündliche Präsentation der Phase-II-Interimsdaten von GALAXIES Lung-201 auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie 2024 an

^WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) (?iTeos"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet, gab heute bekannt, dass vorläufige Daten aus GALAXIES Lung- 201, der von iTeos' Entwicklungspartner GSK gesponserten Phase-II- Plattformstudie, die das Belrestotug + Dostarlimab-Dublett bei zuvor unbehandeltem, inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht- kleinzelligem Lungenkrebs mit hohem PD-L1-Wert untersucht, als Late-Breaking- Vortrag auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) 2024 vorgestellt werden, der vom 13. bis 17. September 2024 in Barcelona, Spanien, stattfindet. Spät eintreffende Details zur mündlichen Präsentation Titel: Zwischenanalyse von GALAXIES Lung-201: Phase-II-randomisierte, offene Plattformstudie zu Belrestotug plus Dostarlimab bei Patienten (pts) mit zuvor unbehandeltem lokal fortgeschrittenem/metastasiertem (LA/M) nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit hohem PD-L1-Wert (TPS >/=50 %) Abstract-Nummer: LBA52 Sitzungstitel: Proffered Paper Sitzung: NSCLC Metastatic Datum / Uhrzeit: 14. September 2024 um 8:30 Uhr MESZ / 2:30 Uhr ET Auf der ESMO-Website wird darauf hingewiesen, dass alle aktuellen Abstracts am Tag der Präsentation um 00:05 Uhr MESZ auf der ESMO-Website veröffentlicht werden. Über iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien. Über Belrestotug (EOS-448/ GSK4428859A) Belrestotug ist ein Fc-aktiver humaner Immunglobulin-G1- oder IgG1-monoklonaler Antikörper (mAb), der auf T-Zell-Immunglobulin- und Immunrezeptor-Tyrosin- basierte inhibitorische Motiv-Domänen (TIGIT) abzielt, einen wichtigen inhibitorischen Rezeptor, der zur Unterdrückung der angeborenen Immunantwort gegen Krebs beiträgt. Als optimierter hochaffiner, potenter Anti-TIGIT- Antikörper soll Belrestotug die Antitumorreaktion durch einen vielschichtigen immunmodulatorischen Mechanismus verstärken, indem es TIGIT und Fc?R angreift, einem Schlüsselregulator der Immunantwort, der die Freisetzung von Zytokinen und die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) induziert. Der therapeutische Kandidat wird in Zusammenarbeit mit GSK in mehreren Indikationen weiterentwickelt. Veröffentlichung von Informationen im Internet iTeos veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, im Abschnitt ?Investors" auf seiner Website unter www.iteostherapeutics.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=icoWc71McIvUgtQ_S3VmG6EmkaaI2VVp- C7venDWNcv52XFE0a8QsTX23_1nE8OhQH9nPDvXIwrIOIHX1eOwBAAcJd1Gm3V5VAQYWYs5QfxmFHS8R gq_nuSLoNTfTdOU6D52ThbLcUxHUSq8hAJJ2OyiLha6GpZQhFtUBEMVPpdQZL1QuMVZC1XX_luishLsW ZZiw-isK6YtBv_K13q6XFj8BDYqV3KhnfBM2tfyiO09WOcfwWsIYX8QTcCP9tE_blUJ- g3LnX_GIjiDu46lJx6XRKZw5MmKMHecbQPWL5wtQOMBRZ2154- I0Uu3H253AwpDNgbMLZQC9pD3LvviZuPG8DbwDrorB2szYpPNtqQgyzqJugZtLQhgrm49Zv7n1wlr065 WWfD90T6S_sCZkjHTP1c78YNYztwHxX7vbjOKXkJi_jlQygkWbHXlCOWC7N29xw6ZgoYBWFEfOqn2ddU Y2dMv-y-YR4wCHRCCjWT88i7bC7Rp4YokN_hNM_2U). Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Anlegerkontakt: Carl Mauch iTeos Therapeutics, Inc. carl.mauch@iteostherapeutics.com (mailto:carl.mauch@iteostherapeutics.com) Medienkontakt: media@iteostherapeutics.com (mailto:media@iteostherapeutics.com) °