EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024: Umsatz im zweiten Quartal auf Kurs

Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024: Umsatz im zweiten Quartal auf Kurs



22.08.2024 / 10:04 CET/CEST

Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024: Umsatz im zweiten Quartal auf Kurs

Konzernumsatz wächst in den ersten sechs Monaten auf 108,4 Mio. Euro (+2,2 %)

EBIT in den ersten sechs Monaten 2024 bei 10,9 Mio. Euro (1. Halbjahr 2023: 8,5 Mio. Euro)

Prognose für 2024 konkretisiert: Umsatzwachstum von 2 % bis 4 %, EBIT-Marge mit leichter Erhöhung der Bandbreite auf nunmehr 8 % bis 10 %

Schwandorf, 22. August 2024 – Die Nabaltec AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal eine spürbare Aufholbewegung realisieren. Mit 54,3 Mio. Euro lag der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2024 um 10,6 % über dem Vorjahresquartal von 49,1 Mio. Euro. Somit wurde das Umsatzplus des ersten Halbjahres 2024 durch das zweite Quartal 2024 getragen, in dem die Absatzdynamik vor allem im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ merklich zunahm. Für das erste Halbjahr 2024 errechnet sich ein Konzernumsatz von 108,4 Mio. Euro. Damit wurde der Vorjahreszeitraum (106,1 Mio. Euro) um 2,2 % übertroffen.

Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ lag Nabaltec im zweiten Quartal 2024 bei einem Umsatz von 39,5 Mio. Euro, was einem Plus gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (34,2 Mio. Euro) von 15,5 % entspricht. In den ersten sechs Monaten 2024 ist der Umsatz im Produktsegment damit auf 78,2 Mio. Euro nach 74,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+5,4 %) angestiegen. Das Produktsegment „Spezialoxide“ erzielte einen Umsatz im zweiten Quartal 2024 von 14,8 Mio. Euro nach 14,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-0,7 %). Für das erste Halbjahr 2024 summierte sich der Umsatz auf 30,2 Mio. Euro nach 31,9 Mio. Euro (-5,3 %).

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte Nabaltec im ersten Halbjahr 2024 ein Plus von 13,4 % auf 16,9 Mio. Euro nach 14,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Konzernergebnis (EBIT) lag in den ersten sechs Monaten 2024 bei 10,9 Mio. Euro nach 8,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+28,2 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag damit in den ersten sechs Monaten 2024 bei 9,9 % nach 8,1 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

„Das allgemeine Marktumfeld für die Chemiebranche hat sich bereits etwas aufgehellt und die Nabaltec ist robust und sehr gut aufgestellt, von einer wieder anziehenden Dynamik zu profitieren“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Jedoch werden wir uns noch etwas in Geduld üben müssen, denn die Standortnachteile in Deutschland, speziell für Branchen wie die Chemie, werden nicht ohne aktives Handeln der Politik verschwinden.“

Vor dem Hintergrund der Unternehmensentwicklung im ersten Halbjahr 2024 konkretisiert Nabaltec die im Konzernlagebericht 2023 dargelegte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und passt die Bandbreite der EBIT-Marge leicht nach oben an. Aufgrund des konjunkturellen und branchenbezogenen Umfelds erwartet das Unternehmen für das Jahr 2024 ein leichtes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 2 % bis 4 % und somit, wie ursprünglich prognostiziert, einen Gesamtumsatz, der leicht über dem Niveau des Vorjahres (200,1 Mio. Euro) liegt. Ergebnisseitig erwartet Nabaltec aufgrund der soliden Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 nunmehr eine EBIT-Marge in der Bandbreite von 8 % bis 10 % nach bislang prognostizierten 7 % bis 9 %.

Hinweis: Der Halbjahresbericht 2024 der Nabaltec AG steht ab dem 22. August 2024 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 22. August 2024 um 11:00Uhr einen Earnings Call zum Thema Q2 2024 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu

22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

