Original-Research: H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH 22.08.2024 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG Unternehmen: H2 Core AG ISIN: DE000A0H1GY2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 22.08.2024 Kursziel: 4,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10. Zusammenfassung: Nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung, mit der H2 Core Bruttomittel in Höhe von EUR0,7 Mio. einwarb, hat das Unternehmen die Guidance für 2024 veröffentlicht (Umsatz: EUR12,8 Mio. - EUR13,8 Mio., EBIT: EUR-0,6 Mio. - EUR0,0 Mio.). Damit liegt unsere Schätzung im Prognoserahmen. Zwar blieben die Erlöse der Kapitalerhöhung hinter unseren Erwartungen (FBe: EUR4,0 Mio.) zurück, aber H2 Core konnte mit der KE eine mehrstufige Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von insgesamt EUR5,2 Mio. abschließen, so dass wir davon ausgehen, dass ausreichend Mittel zur Finanzierung des starken Wachstums im laufenden Jahr vorhanden sind. Allein die Produktion der mit Enapter-Stacks ausgestatteten 50 AEM Flex 120 Elektrolyseure bietet inklusive Zusatzkomponenten ein Umsatzpotenzial von ca. EUR30 Mio., das dieses und nächstes Jahr realisiert wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR4,10. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.10 price target. Abstract: Having raised gross funds of EUR0.7m in its recent capital increase, H2 Core

has published 2024 guidance (sales: EUR12.8m - EUR13.8m, EBIT: EUR-0.6m to EUR0.0m).

Our forecast is within the guided range. The proceeds from the capital increase fell short of our expectation (FBe: EUR4.0m), but were the final part of a multi-stage financing which raised a total of EUR5.2m. We therefore assume that sufficient funds are available to finance the strong growth in the current year. The production of the 50 AEM Flex 120 electrolysers, equipped with Enapter stacks and additional components, alone offers a sales potential of ca. EUR30m, which will be realised by YE25. An updated DCF model yields an unchanged EUR4.10 price target. We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30595.pdf Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com