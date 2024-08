Gewinnwachstum: Alles, was zählt?

Das Gewinnwachstum ist ein häufiger Kurstreiber. Wenn ein Unternehmen über Jahre und Jahrzehnte den Gewinn je Aktie konsequent steigern kann, so ist das das Fundament für eine marktschlagende Rendite.

Verwunderlich ist das nicht. Im Endeffekt geht es den Investoren schließlich darum, mit einem Gewinn eine Rendite zu erzielen. Je stabiler und höher der Gewinn stets ausfällt, desto mehr sind neue Investoren bereit, für die jeweilige Aktie zu bezahlen.

Allerdings existieren Grenzen beim Gewinnwachstum. Betrachten wir heute viele verschiedene Facetten dieser Kennzahl. Sowie auch, welche anderen Merkmale man sich bei der Analyse ansehen sollte.

Gewinnwachstum: Eine sehr wichtige Kennzahl!

Ohne jeden Zweifel ist das Gewinnwachstum eine entscheidende Kennzahl. Wobei auch das Wachstum beim freien Cashflow letztlich wichtig ist. Man könnte sagen: Es geht jedenfalls darum, dass wir als Investoren gleichermaßen von Gewinnen und Mittelzuflüssen profitieren. Idealerweise in stetig steigendem Ausmaß.

Im Endeffekt zielen sehr viele Investoren direkt oder indirekt auf Gewinnwachstum ab. Oder, eben den freien Cashflow. Auch Einkommensinvestoren wollen schließlich mithilfe eines wachsenden Gewinns konsequent mehr Dividende erhalten. Eine Dividende, die ohne Gewinn weiter wächst, kommt ansonsten irgendwann an ihren Endpunkt an. Insofern läuft sehr viel darauf hinaus, dass die Ergebnisse langfristig steigen.

Idealerweise sollte ein Unternehmen auch zeigen, dass der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Umsatz überproportional steigt. In diesen Fällen sprechen wir davon, dass ein Unternehmen skaliert. Es ist wichtig, dass Unternehmensbeteiligungen so etwas zeigen. Denn dadurch ist ein überproportionales Gewinnwachstum eben auch mit leichteren Umsätzen möglich. Jeder Markt wird früher oder später reifer. Und dann kommt es darauf an, bei den Kosten oder bei anderen Kennzahlen einsparen zu können, um selbst bei leichtem Wachstum (beispielsweise durch höhere Preise) deutlich mehr Ergebnis je Aktie zu erzielen.

Aber im Endeffekt geht es auch darum, dass eine Aktie konsequent neu bewertet wird. Selbst mit 5 % Gewinnwachstum pro Jahr würde ein Unternehmen innerhalb von 15 Jahren den Gewinn je Aktie um 100 % steigern. Das könnte, bei einer moderaten Bewertung, gleichsam auch eine Rendite in dieser Größenordnung wahrscheinlich werden lassen.

Es ist trotzdem nicht alles!

So wichtig das Gewinnwachstum auch ist: Es ist trotzdem nicht alles. Oder, muss es nicht sein. Nicht jedes Unternehmen erzielt in jedem Jahr einen Gewinn. Manche, vor allem kleinere Unternehmen sind von der Profitabilität noch entfernt. In diesen Fällen ist beispielsweise das Umsatzwachstum wichtiger. Oder: Ein Gespür für das Margenprofil, wie profitabel das Unternehmen irgendwann werden kann.

Früher oder später läuft alles aber auf den Gewinn hinaus. Beziehungsweise, auf die Frage: Wie profitabel kann ein Unternehmen werden? Insofern kann man dem Gewinnwachstum oder auch dem zukünftigem Wachstum beim Gewinn eine hohe Bedeutung beimessen.

