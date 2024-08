Die meistgehandelten Produkte

Der DAX ist mit einem leichten Minus in die neue Woche gestartet. An den Zinsmärkten scheint das für die Börsen bestmögliche Szenario bereits eingepreist zu sein, während auf Unternehmensseite bis zur nächsten Berichtssaison kaum nennenswerte Impulse erwartet werden.

Unter den aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten an der Euwax befinden sich zwei Short-Produkte auf den DAX. Bei Redcare Pharmacy herrscht positive Stimmung, da schwache Umsatzausblicke eines wichtigen Konkurrenten die Chancen auf eine stärkere Marktposition erhöhen könnten. Auch bei den Optionsscheinen standen heute vor allem amerikanische Tech-Werte im Fokus. Gleichzeitig verzeichnen Rheinmetall-Faktor-Optionsscheine zunehmendes Kaufinteresse seitens der Investoren.



Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HD5QJ8 3,47 18587,5 Punkte 18920,020782 Punkte 15,31 Open End DAX ® Put HD610U 3,09 18587,5 Punkte 18880,440536 Punkte 15,83 Open End Redcare Pharmacy Call HD5ZBB 1,42 121,05 EUR 107,995851 EUR 4,34 Open End TAG Immobilien Call HD0EVL 4,89 14,96EUR 10,123241 EUR 3,07 Open End DAX® Call HD6GKT 1,05 18599,0 Punkte 18520,00 Punkte 177,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 12:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag MTU Aero Engines Call HC6ACN 0,89 1,47 EUR 270,00 EUR 16,79 18.12.2024 Amazon.com Call HD575F 2,81 3,62 EUR 170,00 USD 4,37 17.06.2026 Microsoft Call HD27RT 9,73 5,06 EUR 450,00 USD 7,41 17.06.2026 NVIDIA Corp.Call HD4XMJ 2,73 15,55 EUR 137,50 USD 8,42 15.01.2025 NVIDIA Corp.Call HD4LEV 1,3799 31,21 EUR 135,00 USD 3,78 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 12:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Aroundtown HC6WMG 7,52 2,2135 EUR 1,8772 EUR 4 Open End DAX® Long HC99KE 3,38 18578,5 Punkte 18177,128Punkte 20 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 2,13 530,4 EUR 512,843 EUR 7 Open End Rheinmetall Long HC48MT 34,06 529,9 EUR 321,573 EUR 2 Open End DAX® Short HD6SH2 1,91 18582 Punkte 19007,522 Punkte -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 12:30 Uhr;

