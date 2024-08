Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Accelleron verzeichnet starkes Halbjahresergebnis und setzt Strategie auch mit Akquisitionen erfolgreich um



Accelleron verzeichnet starkes Halbjahresergebnis und setzt Strategie auch mit Akquisitionen erfolgreich um Umsatz in Höhe von USD 505,5 Mio., +14,5% im Vorjahresvergleich und währungsbereinigt (12,7% nominal, 6,5% organisch)

Operatives EBITA 1 steigt auf USD 128,2 Mio. (+18,7%)

steigt auf USD 128,2 Mio. (+18,7%) Operative EBITA-Marge 1 bei 25,4%

bei 25,4% Nettoeinkommen steigt auf USD 88,6 Mio. (+88,9%)

Strategie weiter erfolgreich umgesetzt und Kapazitäten sowie Angebot durch Akquisitionen von OMC2 und True North Marine erweitert

Angepasste Prognose bestätigt Baden, Schweiz, 27. August 2024. Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Plattformen für die Marine- und Energieindustrie, blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2024 zurück. «Accelleron setzt die sehr gute Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 unverändert fort. Die robuste Nachfrage aus der Handelsschifffahrt und den Energiemärkten sowie unser konsequentes Kostenmanagement haben zu einem deutlichen Umsatzwachstum und einer höheren Rentabilität geführt,» sagt Accelleron-CEO Daniel Bischofberger. «Unsere Prognose für das zweite Halbjahr bleibt positiv und wir blicken zuversichtlich in die Zukunft.» Der Umsatz lag bei USD 505,5 Mio. und stieg damit währungsbereinigt um +14,5% im Vorjahresvergleich (12,7% nominal, 6,5% organisch). Dieses Wachstum wurde unterstützt durch ein weiterhin starkes Neu- und Servicegeschäft in der Handelsschifffahrt, die erfolgreiche Kapazitätserweiterung der Fabrik für Kraftstoffeinspritzung in Turin und grosse Serviceaufträge. Diese positive Marktdynamik konnte einen vorübergehenden Rückgang im US-Gaskompressionsgeschäft und einen leichten Rückgang im Low-Speed-Servicegeschäft für Frachtschiffe gegenüber dem Rekordhoch von 2023 mehr als ausgleichen. Das operative EBITA erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um +18,7% auf USD 128,2 Mio. Die operative EBITA-Marge stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 25,4%. Accelleron konnte im letzten Halbjahr die nicht-operativen Kosten für den Aufbau der eigenständigen Organisation und damit verbundene Ineffizienzen reduzieren. So erhöhte sich der Reingewinn um 88,9% auf USD 88,6 Mio. Der Reingewinn beinhaltet einmalige und andere nicht-operative Kosten in Höhe von 11,9 Millionen USD im ersten Halbjahr 2024. Die Umwandlung des freien Cashflows1 betrug 34,4% (17,5% in H1 2023).

Segment High Speed Der Umsatz im Segment High Speed ging im Vorjahresvergleich um USD 4,1 Mio., oder -3,3% (-2,5% organisch), auf USD 119,7 Mio., zurück. Grund dafür war ein vorübergehender Rückgang im US-Gaskompressionsgeschäft durch den Lagerabbau von Kunden. Teilweise wurde dies durch die wachsende Nachfrage neuer Rechenzentren, die Turbolader für Notstrommotoren benötigen, ausgeglichen. Das operative EBITA im Segment High Speed verringerte sich durch ein leicht rückläufiges Volumen im Vorjahresvergleich um USD 0,8 Mio., oder 2,5%, auf USD 31,1 Mio. Dennoch verbesserte sich die operative EBITA-Marge durch effektives Kostenmanagement im ersten Halbjahr 2024 um 0,2 Prozentpunkte auf 26,0%.

Segment Medium & Low Speed Der Umsatz im Segment Medium & Low Speed stieg im Vorjahresvergleich um USD 61,0 Mio., oder 18,8% (+9.9% organisch), auf USD 385,8 Mio. Dieses Wachstum wurde insbesondere durch ein anhaltend starkes Neugeschäft in der Handelsschifffahrt, die erfolgreiche Kapazitätserweiterung in der OMT-Fabrik für Kraftstoffeinspritzung und grosse Serviceaufträge erreicht. Das operative EBITA im Segment Medium & Low Speed verbesserte sich im Vorjahresvergleich um USD 21,0 Mio., oder 27,6%, auf USD 97,1 Mio. Die operative EBITA-Marge stieg dank Skaleneffekten und effektivem Kostenmanagement um 1,8 Prozentpunkte auf 25,4%. Die Integration von OMT verlief reibungslos, womit die Rentabilität des Segments auf einem attraktiven Niveau gehalten werden konnte.





Umsetzung der Strategie und M&A-Aktivitäten Accelleron spielt bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt und der Energiewirtschaft weiterhin eine bedeutende Rolle. Dabei wird die Digitalisierung immer wichtiger, da sie dabei hilft, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen zu erfassen und zu dokumentieren. Deshalb erweiterte Accelleron sein Angebot an digitalen Lösungen und vergrösserte seine Fähigkeiten und die globale Präsenz durch die Übernahme von True North Marine (TNM). Das Angebot von TNM umfasst Wetter-Routing und Routenoptimierung, ergänzt durch Beratungsdienstleistungen wie Abschätzungen vor einer Überfahrt und Abklärungen bezüglich eventueller Nachforderungen. So gewährleistet das Unternehmen eine sichere Navigation und eine kosteneffiziente Durchführung von Seereisen. Das Angebot von True North Marine ergänzt Tekomar XPERT marine und Turbo Insights von Accelleron und schafft ein kombiniertes Digital- und Beratungsangebot, das wesentliche Aspekte der Schiffsperformance abdeckt. So können Kunden datenbasierte Entscheidungen zur Reduzierung ihres CO 2 -Fussabdrucks treffen und damit zur Dekarbonisierung der Schifffahrt beitragen. Mit der Akquisition von OMC2, einem Produzenten von Einspritzkomponenten für Viertaktmotoren, erweitert Accellerons OMT verstärkte sein Angebot für Kraftstoffeinspritzsysteme. Die Akquisition unterstreicht damit Accellerons Strategie, das Geschäft mit Einspritzsystemen weiter zu stärken, da diese eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt spielen. Die Akquisition stärkt damit die Position von OMT als bevorzugter Partner und Innovationsführer bei der Entwicklung von Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe in grossen Schiffsmotoren. Kurzfristig wird OMC2 zusätzliche Produktionskapazitäten für OMT zur Verfügung stellen, um der steigenden Nachfrage nach Einspritzsystemen gerecht zu werden. Langfristig bietet die Übernahme dank der vorhandenen Sachanlagen, inklusive der Immobilien, eine solide Grundlage für die Wachstumsstrategie von OMT insbesondere im Viertakt-Medium Speed-Bereich. Die beiden Akquisitionen werden das Angebot von Accelleron nicht nur erweitern und ergänzen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Prognose Wie am 17. Juli 2024 bereits angekündigt, erwartet Accelleron, dass sich die positive Entwicklung in den Märkten für Schifffahrt und Energie in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Deshalb erwartet Accelleron für das Geschäftsjahr 2024 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9%-12%, davon 4%-7% organisch. Dank des starken Umsatzwachstums und eines starken operativen Leverage wird eine Rentabilität (operative EBITA-Marge) von rund 25% erwartet. In Bezug auf die Umwandlung des freien Cashflows (90-100%), die Nettoverschuldung (0,5-1,5x) und die Dividendenpolitik bestätigt Accelleron die am 27. März 2024 veröffentlichte Prognose. Der Halbjahresbericht 2024 und weitere Informationen sind auf der Website verfügbar unter www.accelleron-industries.com/investors/financial-reports/half-year-report-2024 . Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni (In Millionen USD) 2024 2023 Veränderung

in +/- % Organisch[1] Umsatz 505,5 448,6 12,7% 6,5% Bruttogewinn 231,3 188,3 22,8 In % der Einnahmen 45,8% 42,0% 3,8 Punkte Erträge aus dem operativen Geschäft 116,3 59,3 96,1% Operatives EBITA1 128,2 108,0 18,7% In % der Einnahmen 25,4% 24,1% 1,3 Punkte Nettoeinkommen 88,6 46,9 88,9% In % der Einnahmen 17,5% 10,5% 7,0 Punkte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 42,5 20,7 105,3% Freier Cashflow1 30,5 8,2 272,0% Umwandlung des freien Cashflows1 34,4% 17,5% 16,9 Punkte Unverwässertes Ergebnis je Aktie (USD) 0,90 0,46 95,7% Nettoverschuldung 1 0,9 1,0 -10,0% [1] Bestimmte alternative Leistungskennzahlen werden vom Unternehmen zur Bewertung der Leistung verwendet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt " Supplemental information" des Half-Year Reports (in Englisch) oder unter https://accelleron-industries.com/investors/performance-measures.

Accelleron Industries Ltd. (ACLN: SIX Swiss Ex) treibt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Plattformen für Schwerlastanwendungen voran. Aufbauend auf einem Erbe von über 100 Jahren als vertrauenswürdiger Industriepartner, entwickelt das weltweite Netzwerk von Accelleron mit 500 Serviceingenieuren und 200 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren kontinuierlich Produkte, erstklassige Dienstleistungen und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.



