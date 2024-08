Aktien Frankfurt: Dax weiter träge - Autobranche gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem trägen Wochenstart hat der Dax am Dienstag etwas Boden gut gemacht. Der deutsche Leitindex stieg am frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 18.698 Punkte. Der MDax stieg am Mittag um 0,4 Prozent auf 25.277 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls 0,2 Prozent zu.

"Das Sentiment wird weiterhin von Zuversicht bestimmt und färbt die Brillen der Investoren rosarot ein. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in der Europäischen Währungsunion mit potenziell einhergehenden Zinssenkungen der EZB sind die Hauptantriebskräfte", kommentierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Investoren warten zudem weiterhin auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

Die rote Laterne der größten Tagesverluste im Dax trugen am frühen Nachmittag Vonovia und Siemens Energy . Vonovia waren am Vortag noch merklich gestiegen, nachdem in einem Pressebericht bekannt geworden war, dass Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern kurz vor dem geplanten Verkauf seines Pflegebereichs steht. Da der Elektro- und Energietechnik-Hersteller Siemens Energy seinen Börsenwert seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln konnte, lassen die Verluste auf Gewinnmitnahmen schließen. Mit SAP fiel das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands leicht um 0,2 Prozent.

Beflügelt durch eine Kaufempfehlung der UBS sprangen die Aktien von Continental hingegen an die Spitze des Dax. Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns kletterten um fast fünf Prozent auf 62,68 Euro. UBS-Analyst David Lesne traut ihnen mit seinem Kursziel von 80 Euro eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2022 zu. Seit Jahresbeginn hat Continental aber immer noch rund ein Fünftel seines Börsenwertes verloren.

Als weitere bisherige Tagesgewinner im Dax folgten mit Mercedes , Porsche, Volkswagen und BMW weitere Unternehmen der Automobilindustrie. Auf Jahressicht stehen allerdings bis auf Mercedes all diese Autobauer immer noch im Minus.

Der Euro wurde zuletzt zu 1,1155 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 1,1163 Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,8958 Euro gekostet.

Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,24 Prozent am Vortag auf 2,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 126,23 Punkten. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen. Der Bund-Future gab um 0,37 Prozent auf 133,72 Punkte nach./lfi//mis