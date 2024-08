Aktien New York: Techwerte fallen weiter zurück - Dow stabil

US-Technologiewerte haben ihre Vortagesschwäche am Dienstag zunächst fortgesetzt. Der Nasdaq 100 verbuchte wenige Minuten nach der Eröffnung ein Minus von 0,40 Prozent auf 19.437,82 Zähler.

Die Anleger an der technologielastigen Nasdaq-Börse warten auf die Quartalszahlen von Nvidia , die der Chiphersteller am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Am Dienstag ging es für den Nvidia-Kurs erst einmal moderat bergab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte beim Stand von 41.234,82 Punkten um seinen Vortagesschluss. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,20 Prozent auf 5.605,86 Punkte. Auf der Agenda steht im frühen Handelsverlauf das US-Verbrauchervertrauen, auf das die Marktteilnehmer achten dürften.