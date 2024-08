Daly (Fed) deutet Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt an

(Reuters) - Die US-Notenbankerin Mary Daly hat eine bevorstehende Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet.

"Die Zeit ist gekommen", sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco am Montag dem Sender Bloomberg TV. Sollte die Inflation wie erwartet weiter langsam zurückgehen und der Arbeitsmarkt in einem stetigen Tempo Arbeitsplätze schaffen, erscheine eine Anpassung der Zinsen "in der regulären, normalen Kadenz" angemessen. Die US-Notenbank Fed passt die Zinssätze in der Regel in Schritten von 0,25 Prozentpunkten an. Fed-Chef Jerome Powell hatte den Finanzmärkten auf dem Notenbankforum in Jackson Hole das erhoffte Signal für einen Lockerungsschritt im September gegeben. Die US-Währungshüter halten den Leitzins seit über einem Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.

