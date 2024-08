Die meistgehandelten Produkte

Am Aktienmarkt kommt der DAX® nach einem schwachen Wochenstart am Dienstag etwas besser in die Gänge trotz Bestätigung des Statistischen Bundesamts in einer zweiten Schätzung, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht geschrumpft ist – bedingt durch rückläufige Investitionen und die Baukrise. Angesichts dieser anhaltenden Schwächesignale bleibt der Druck auf die Europäische Zentralbank hoch, den aktuellen Zinssenkungskurs fortzusetzen.

Zur Eröffnung der Wall Street wird ein leichtes Plus erwartet. Die Unsicherheit rund um makroökonomische Entwicklungen und bevorstehende Unternehmenszahlen könnte das Handelsgeschehen prägen. An der Euwax gehörten heute zwei Call-Produkte auf den DAX zu den meistgehandelten Knock-out-Produkten, was auf ein verstärktes Interesse an weiteren Kursgewinnen des deutschen Leitindex hindeutet. Bei den Faktoroptionsscheinen stand unter anderem die PDD Holding im Fokus, die nach enttäuschenden Umsatzzahlen am Vortag deutliche Verluste hinnehmen musste

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD81QF 4,77 18658,5 Punkte 18201,411 Punkte 36,62 Open End Gold Put HD3F39 2,3 2515,09 USD 2539,036 USD 113,16 Open End DAX® Call HD81QE 4,82 18658,5 Punkte 18196,403 Punkte 35,79 Open End DAX® Put HC6X4U 3,81 18636,5 Punkte 19002,893 Punkte 46,76 Open End NASDAQ® Call HD7YLH 6,64 19516,43684 Punkte 18818,707 Punkte 25,59 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag BMW Call HD7FCA 0,68 84,9 85,00 EUR 12,32 19.03.2025 Tesla Call HC727T 2,86 213,235 250,00 USD 6,79 18.06.2025 Nasdaq® Call HD3XE8 7,48 19516,43684 19900,00 Punkte 23,73 17.12.2024 DAX® Put HD74GG 3,71 18633,09 19000,00 Punkte 55,70 17.09.2024 MTU Aero Engines HD5HJS 0,45 265,75 270,00 EUR 56,41 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2024; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag PDD Holdings HD319C 2,04 103,19 USD 75,023 USD 6 Open End ASML Holding HC3Z01 2,82 795,20 EUR 717,469 EUR 5 Open End DAX® Short HB8X78 1,86 18697,50 Punkte 21410,294 Punkte -4 Open End ADYEN N.V. Long HC8YXD 18,11 877,031 EUR 986,660 EUR 3 Open End Baidu.com Long HD36BB 3,39 86,935 USD 64,685 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2024; 10:15 Uhr;

