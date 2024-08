Druck auf dem traditionellen Mediengeschäft erfordert grundlegende Transformation Tamedia stellt sich für die Zukunft auf

TX Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Strategische Unternehmensentscheidung

Die Halbjahresresultate der TX Group spiegeln die aktuellen Chancen und Herausforderungen wider: Die digitalen Plattformen JobCloud (50%) und SMG Swiss Marketplace Group (30.73%) wirtschaften erfolgreich. Goldbach, 20 Minuten und Tamedia sind im Medien- und Werbebereich seit vielen Jahren mit stetigen Veränderungen konfrontiert. Diese erfordern eine Reduktion der Komplexität und Neuausrichtung.

Dank des anorganischen Wachstums von Goldbach Neo im Bereich der Aussenwerbung blieb der Gesamtumsatz stabil (die 2023 akquirierte Clear Channel Schweiz wurde im Vorjahr nur für drei von sechs Monaten konsolidiert). Organisch sank der Umsatz der Gruppe im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6.3%. Sowohl die Werbeeinnahmen bei Tamedia und 20 Minuten als auch das Druckgeschäft entwickelten sich rückläufig. Tiefere Kosten für Material (insbesondere Papier) und Services sowie tiefere organische Personalkosten kompensieren den rückläufigen Umsatz.



Die Swiss Marketplace Group SMG setzte ihre hervorragende Entwicklung fort und wies in allen Geschäftsbereichen ein hohes Wachstum aus. Das Leistungsangebot und die Marktposition konnten gestärkt werden. JobCloud war mit einem rückläufigen Stellenmarkt konfrontiert: Der Umsatz und das operative Ergebnis gingen zurück, die Marge ist weiterhin auf einem attraktiven Niveau.

Kennzahlen 2024 in Mio. CHF 2023 in Mio. CHF Veränderung4 in Prozent TX Group Betriebsertrag 461.0 460.5 0.1% Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 95.8 86.7 10.6% Marge in %1 20.8 18.8 2.0%p Betriebsergebnis (EBIT) 23.5 21.4 9.7% Marge in %1 5.1 4.7 0.4%p Betriebsergebnis (EBIT adj.) 56.5 54.3 4.1% Marge in %1 12.3 11.8 0.5%p Ergebnis (EAT) 24.5 13.7 79.4% Marge in %1 5.3 3.0 2.4%p Ergebnis (EAT adj.) 48.4 46.4 4.4% Marge in %1 10.5 10.1 0.4%p Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit 98.6 111.7 -11.7% Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in

Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) 82.4 91.1 -9.5% Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) 88.6 74.5 18.8% Bilanzsumme 2 3260.1 3429.1 -4.9% Eigenfinanzierungsgrad (in %)2,3 75.9 75.1 0.7%p TX Markets Betriebsertrag 63.0 70.4 -10.5% EBIT adj. 49.4 55.5 -11.0% Marge in %1 78.5 78.9 -0.5%p Goldbach Betriebsertrag 134.0 109.7 22.2% EBIT adj. 7.2 -0.6 n.a. Marge in %1 5.3 -0.5 5.9%p 20 Minuten Betriebsertrag 49.2 52.0 -5.3% EBIT adj. 2.5 2.2 15.2% Marge in %1 5.1 4.2 0.9%p Tamedia Betriebsertrag 203.3 222.7 -8.7% EBIT adj. 5.4 6.1 -11.7% Marge in %1 2.6 2.7 -0.1%p Group & Ventures Betriebsertrag 79.4 79.4 0.0% EBIT adj. -7.7 -9.5 -19.4% Marge in %1 -9.7 -12.0 2.3%p

1 In Prozent des Betriebsertrags; 2 Werte per 31.12.2023;3 Eigenkapital zu Bilanzsumme; 4Bei Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichen Vorzeichen wird keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B. Margen) wird in Prozentpunkten (p) angegeben.

Alternative Performance-Kennzahlen: TX Group wendet die folgenden alternativen Performance-Kennzahlen an: Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA), Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A), Konsolidierte normalisierte Erfolgsrechnung (Kennzahlen der konsolidierten normalisierten Erfolgsrechnung werden als adjustiert bezeichnet, zum Beispiel EBIT adj.)

