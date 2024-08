GNW-Adhoc: KFSHRC entwickelt innovative Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen im Rahmen der medizinischen Ausbildung

^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medizinische Auszubildende stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wie etwa der Erfüllung anspruchsvoller Ausbildungsanforderungen, dem Zugang zu relevanten, hochmodernen Ressourcen und der Bewältigung des enormen Drucks in der medizinischen Ausbildung. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat diese Herausforderungen erkannt und strategische Initiativen wie das King Faisal Aspiring Research Program (KARP) ins Leben gerufen. Das Programm bietet ein erstklassiges Mentoring und individuell zugeschnittene Ausbildungspläne, um sicherzustellen, dass die Auszubildenden die Unterstützung und Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Ansatz unterstützt sie bei der Vereinbarkeit von klinischen Tätigkeiten und akademischen Verpflichtungen, bei der Optimierung ihrer Zeit und bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance. Die herausragende Initiative KARP des KFSHRC kombiniert persönliches Lernen, intensive Workshops und interaktive Kurse. Im Rahmen dieses Programms werden den Auszubildenden grundlegende Forschungskompetenzen vermittelt und eine Kultur der wissenschaftlichen Forschung und Innovation gefördert. KARP-Teilnehmer haben bereits erfolgreich Forschungsarbeiten in angesehenen Fachzeitschriften veröffentlicht und auf internationalen Konferenzen präsentiert, wodurch sie ihr akademisches Profil und ihre Karriereaussichten verbessern konnten. Auch das Genomic Track Program, ein dreimonatiges Programm, das im September 2024 startet, bietet eine fundierte Ausbildung im Bereich der Präzisionsmedizin und bereitet Weiterzubildende und Stipendiaten gezielt auf das sich rasch entwickelnde Gebiet der Genomik vor. Diese Programme bieten eine spezialisierte Ausbildung in neuen medizinischen Disziplinen und bereiten die Auszubildenden optimal auf ihre Zukunft im Gesundheitswesen vor. Im Mittelpunkt der Ausbildungsphilosophie von KFSHRC steht die Schaffung eines integrativen und unterstützenden Umfelds. Umfassende Orientierungsprogramme und Wellness-Angebote gewährleisten, dass sich die Auszubildenden vom ersten Tag an willkommen und unterstützt fühlen. Dank der Onboarding-Programme wird das körperliche Wohlbefinden gefördert, Stress verringert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Das KFSHRC formt die nächste Generation von Führungskräften im Gesundheitswesen, indem es sich proaktiv mit den Herausforderungen von medizinischen Auszubildenden auseinandersetzt. Durch umfassende Unterstützungssysteme, innovative Programme und eine inklusive Kultur festigt das KFSHRC seine Position als globaler Vorreiter im Bereich der medizinischen Ausbildung. Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt. Medienkontakt: Essam AlZahrani +966 55 525 4429 mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fd836ac-6d23-4a55-ba7c- fb343242f896 °