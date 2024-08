Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG 27.08.2024 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.08.2024 Kursziel: 2,40 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Abschwächung der LKW-Konjunktur und Entkonsolidierung von Ultrasonic machen 2024 zum Übergangsjahr Die MS Industrie AG hat vergangene Woche den H1-Bericht veröffentlicht, in dem letztmals das Anfang Juli veräußerte Geschäftsfeld MS Ultrasonic konsolidiert wurde. [Tabelle] Rückläufige LKW-Konjunktur hinterlässt Spuren: Der Auftragsbestand zum 30.06. lag mit rund 107 Mio. EUR um ca. 12% unter dem Wert per Ende Q1 und knapp 19% unter dem Vorjahreswert. Hierbei verzeichnete Ultrasonic einen Rückgang von 23% yoy und XTEC ein Minus von 18% yoy. Die Umsatzentwicklung verlief laut Vorstand in beiden Segmenten unter Plan. Im Segment XTEC lagen die Erlöse in H1 mit 78,2 Mio. EUR um ca. 10% unter Vorjahr, im Segment Ultrasonic fiel der Rückgang mit -25% yoy auf 31,0 Mio. EUR sogar deutlich zweistellig aus, was u.E. zum Teil auf Auftragsverschiebungen zurückzuführen sein dürfte. Auf Konzernebene standen nach H1 somit Erlöse i.H.v. 109,2 Mio. EUR zu Buche, wovon 55,1 Mio. EUR auf Q2 entfielen (-16,4% yoy). Entgegen der Entwicklung in Q1 schlug sich die rückläufige Topline diesmal auch spürbar im Ergebnis nieder, wenngleich die Mitarbeiterzahl mit 783 per 30.06. (31.12.2023: 813) weiter reduziert werden konnte. So sank das EBITDA in Q2 auf 3,3 Mio. EUR (Vj.: 8,3 Mio. EUR) und das EBIT rangierte mit 0,7 Mio. EUR (Vj.: 5,3 Mio. EUR) nur knapp im positiven Bereich. Guidance um Ultrasonic-Veräußerung adjustiert: Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand für das Segment XTEC Erlöse i.H.v. rund 150 Mio. EUR, sodass für H2 ein Beitrag von ca. 72 Mio. EUR avisiert wird. Dies entspräche einem Rückgang von ca. 13% yoy in der zweiten Jahreshälfte und erscheint uns derzeit realistisch. Für die Folgejahre wird in Anbetracht der nach wie vor soliden Auftragslage eine Steigerung auf über 170 Mio. EUR prognostiziert. So beläuft sich das aggregierte Auftragsvolumen aller Langfristverträge im Bereich XTEC bis einschließlich 2031 nach jetzigem Stand auf rund 1,2 Mrd. EUR. Das mittlerweile veräußerte Segment Ultrasonic entfällt ab H2, sodass für FY-2024 nun Konzernumsätze von 180 Mio. EUR (zuvor: rd. 225 Mio. EUR) in Aussicht gestellt werden. Das Jahresergebnis soll unverändert deutlich positiv ausfallen und dürfte u.E. einen Buchgewinn aus dem Ultrasonic-Verkauf von bis zu 3 Mio. EUR beinhalten. Aus dem transaktionsbedingten Mittelzufluss von rund 45 Mio. EUR wurde ein Großteil der Bankverbindlichkeiten getilgt, die sich zum Halbjahr noch auf 48,9 Mio. EUR beliefen. In unserem Prognosemodell hatten wir die Transaktionseffekte bereits seit Bekanntwerden der Freigabe des Bundeskartellamts berücksichtigt (vgl. Comment vom 03. Juli). Fazit: MS Industrie befindet sich inmitten einer Umbruchphase. Der Rückenwind aus dem Ultrasonic-Deal wird durch eine wieder mal schwächelnde LKW-Konjunktur zum Teil konterkariert, was 2024 insgesamt zu einem Übergangsjahr macht. Wir haben die Prognosen nochmals reduziert, bleiben vom langfristigen Potential der Aktie aber überzeugt. Entsprechend bestätigen wir unser Kaufen-Votum mit einem Kursziel von 2,40 EUR (zuvor: 2,60 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 