IRW-News: ACCESS Newswire: 31 Concept präsentiert auf der ISS Asia 2025 in Singapur eine zum Patent angemeldete Technologie

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: 31 Concept präsentiert auf der ISS Asia 2025 in Singapur eine zum Patent angemeldete Technologie

Nach nur sieben Monaten im Stealth-Modus liefert die Forschungsabteilung von 31 Concept eine bahnbrechende Innovation im Bereich Network Intelligence, die derzeit zum Patent angemeldet wird und bald auf einer der weltweit führenden Sicherheitskonferenzen vorgestellt werden wird.

Dubai, AE / ACCESS Newswire / 11. August 2025 / 31 Concept (31C), ein aufstrebender Marktführer in den Bereichen Network Intelligence und Innovationen bei der Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine erste zum Patent angemeldete Technologie auf der ISS Asia 2025 in Singapur vorstellen wird. Das bahnbrechende Produkt wurde vollständig im hauseigenen 31 Concept Research Lab entwickelt und ist ein wichtiger Meilenstein für das Start-up, das nach nur sieben Monaten intensiver Entwicklungsarbeit aus der Stealth-Phase heraustritt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80649/31Concept_de110825_PRCOM.001.jpeg

Die zum Patent angemeldete Innovation von 31 Concept

Das 31 Concept Research Lab ist der Motor für die Innovationen des Unternehmens und vereint weltweit führende Expert:innen aus den Bereichen Deep Packet Inspection, KI-gesteuerte Analytik, Cybersicherheit und fortschrittliche Netzwerke. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung aus Projekten in den Bereichen Telekommunikation, Militär und nationale Infrastruktur arbeitet das Team des Labors an der Schnittstelle von angewandter Forschung und praktischer Umsetzung. Es liefert Lösungen, die darauf ausgelegt sind, reale Herausforderungen im großen Maßstab zu bewältigen.

Unsere zum Patent angemeldete Technologie ist das direkte Ergebnis der einzigartigen Expertise und des unermüdlichen Engagements in unserem Forschungslabor, so der CEO und Mitbegründer von 31C, Misha Hanin. Wir haben dies in Rekordzeit entwickelt, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Innovation einzugehen. Dies ist nur der erste Schritt in einer Reihe von bahnbrechenden Innovationen, die wir auf den Markt bringen wollen.

Die ISS Asia, eine der weltweit wichtigsten Fachkonferenzen für Technologien in den Bereichen Nachrichtendienste, Sicherheit und Strafverfolgung, bietet die globale Bühne für die Premiere. Die Veranstaltung zieht Führungskräfte aus Regierung, Telekommunikation und Privatwirtschaft an und ist damit der perfekte Ort für die erste öffentliche Präsentation von 31C.

Die Schnelligkeit, mit der das 31 Concept Research Lab ein Konzept in eine zum Patent angemeldete Realität umgesetzt hat, zeigt die Leistungsfähigkeit unserer Teams und unserer Prozessabläufe, fügte der CTO von 31C, Boriss Heismann, hinzu. Diese Technologie wurde entwickelt, um die dringendsten Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Leistung von Netzwerken zu erfüllen - und zwar auf eine Weise, die in der Branche bisher unbekannt ist.

Die Präsentation auf der ISS Asia 2025 wird die Leistungsfähigkeit der neuen Plattform hervorheben, die zum Patent angemeldeten Elemente detailliert vorstellen und die Roadmap für weitere Innovationen skizzieren, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Über 31C

31C ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Data-Intelligence-Plattformen der nächsten Generation für Telekommunikationsanbieter, Behörden und regulierte Branchen spezialisiert hat. Seine führende Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das 31 Concept Research Lab, entwickelt bahnbrechende Technologien in den Bereichen Network Intelligence, Cybersicherheit und KI-gesteuerte Analytik.

Kontaktinformation

Misha Hanin

CEO

misha.hanin@31c.io

Quelle: 31 Concept

