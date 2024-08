Warten auf NVIDIA und Tech-Ergebnisse | Neuer Finanzvorstand bei Apple

Im Vorfeld der ab Mittwoch anstehenden Quartalszahlen herrscht Zurückhaltung, mit Gewinnmitnahmen vor allem im Tech-Sektor. Morgen Abend melden neben CrowdStrike und HP Inc. auch NetApp, NVIDIA und Salesforce. Am Donnerstag werden außerdem AutoDesk, Best Buy, Dell und Marvell Technology die Zahlen vorlegen. Nach dem scharfen Einbruch bei den Aktien von PDD, rücken die am Mittwoch anstehenden Ergebnisse von Meituan in den Fokus. Die Aktien von JD.com profitieren von der etablierung eines neuen $5 Mrd. Aktienrückkaufprogramms. Was die Lage der Weltwirtschaft betrifft, sieht der Rohstoff-Gigant BHP in diesem und nächsten Jahr stetiges Wachstum von über 3 Prozent. Was die großen Länder betrifft, werde Indien das weiterhin höchste Wachstum ausweisen. Das Management geht außerdem davon aus, dass sich innerhalb der OECD die Nachfrage nach Kupfer, Nickel und Stahl erholen wird.



