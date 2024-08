PATRIZIA sammelt neues Kapital für ihre Smart City Infrastruktur Strategie ein und erhöht das globale Investitionsprogramm auf 1,4 Milliarden Euro

EQS-Media / 28.08.2024 / 09:00 CET/CEST



PATRIZIA erhält zusätzliche 200 Mio. EUR für den Flagship Smart City Infrastructure Fund (SCIF) von Ankerinvestor APG Asset Management, im Auftrag seines Pensionsfonds-Kunden ABP, womit sich das Gesamtvolumen des Fonds auf 950 Mio. EUR erhöht, zusammen mit einem Co-Investment in Höhe von 500 Mio. USD

SCIF investiert in die Infrastruktur von Smart Cities, wie z. B. smarte Straßenbeleuchtung, Optimierung intelligenter Gebäude sowie in Glasfaseranschlüsse, und war einer der ersten Fonds weltweit der sich auf diese aufstrebende Assetklasse fokussiert hat

Das ursprüngliche Kapital in Höhe von 750 Mio. EUR ist bereits vollständig investiert, künftige Investments werden vor allem in den Ausbau der italienischen Plattform für intelligente Straßenbeleuchtung und in den Geschäftsbereich Smart City fließen

Augsburg, London 28. August 2024.

PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, erhält weitere 200 Mio. EUR für seinen Flagship-Fonds Smart City Infrastructure Fund (SCIF), wodurch sich das Gesamtvolumen des Fonds auf 950 Millionen Euro erhöht. Unter Berücksichtigung eines bestehenden Co-Investments in Höhe von 500 Mio. USD steigt damit das gesamte Smart-Cities-Investitionsprogramm von PATRIZIA auf rund 1,4 Mrd. EUR an, wobei es sich ausschließlich um Eigenkapital handelt.

Nachdem das bisherige Kapital des SCIF durch den Erwerb dreier Unternehmen für intelligente Straßenbeleuchtung in Italien bereits vollständig investiert wurde, wird das frische Kapital des Ankerinvestors APG Asset Management, im Auftrag seines Pensionsfonds-Kunden ABP, vor allem in den Ausbau der italienischen Plattform für intelligente Straßenbeleuchtung sowie andere Smart-City-Assets fließen.

Der SCIF wurde im November 2018 als einer der ersten Fonds weltweit in dieser aufstrebenden Assetklasse aufgelegt, um gezielt in Smart-City-Infrastruktur zu investieren. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen, die die Umsetzung einer breiten Palette von Smart-City-Infrastrukturlösungen ermöglichen.

Das Startkapital des Fonds in Höhe von 750 Mio. EUR ist vollständig für Smart-City-Projekte in Europa und Nordamerika zur Verfügung gestellt worden. In den USA hat der SCIF gemeinsam mit SiFi Networks in fünf FiberCity®-Projekte investiert, die kleine und mittelgroße Kommunen in den gesamten Vereinigten Staaten mit Hochgeschwindigkeits-Glasfaseranschlüssen versorgen werden. Im Jahr 2022 konnte das Portfolio mit ersten Investitionen in Europa durch die Übernahme der italienischen Unternehmen Ottima und Selettra im Bereich intelligente Straßenbeleuchtung erfolgreich diversifiziert werden.

Anfang 2024 erwarb die italienische Investment-Plattform für intelligente Straßenbeleuchtung zudem 85% an Atlantico – Italiens drittgrößtem unabhängigen Betreiber im Segment – und baute so die eigene Marktstellung weiter aus.

Das Portfolio von PATRIZIA für intelligente Straßenbeleuchtung umfasst damit ca. 360.000 verwaltete Lichtpunkte in 220 Gemeinden und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten fünf Jahre bis zu eine Million Lichtpunkte zu verwalten. Somit würde die Plattform vom zweitgrößten unabhängigen Straßenbeleuchtungsbetreiber in Italien zum führenden nationalen Anbieter aufsteigen.

Das Wachstum der Plattform wird durch weitere Akquisitionen und die Einführung zusätzlicher Smart-City-Dienste in Kommunen, wie intelligentes Gebäudemanagement, E-Mobilität, 5G, intelligente Energiezähler und intelligente Verkehrsdienste, zusätzlich beschleunigt werden.

Jose Martinez-Artiles, Investment Director bei PATRIZIA Infrastructure und zuständig für PATRIZIAs italienische Plattform für intelligente Straßenbeleuchtung, kommentiert: „Unsere Investitionen in intelligente Straßenbeleuchtung und weitere Akquisitionen rund um Smart-City-Lösungen in Italien entwickeln sich immer besser. Seit unserer ersten Akquisition im Jahr 2022 haben wir solide Beziehungen zu vielen Kommunen aufgebaut, die die Vorteile einer intelligenten Straßenbeleuchtung sowohl aus finanzieller als auch aus ökologischer Sicht erkannt haben. Ich freue mich, dass APG ihr Investment in diesem Bereich erhöhen will und uns vertraut, attraktive Renditen und gleichzeitig Mehrwert für Kommunen wie Bürger zu erzielen.“

Intelligente Straßenbeleuchtungen leisten einen wichtigen Beitrag zu den politischen Zielen der Europäischen Union in Bezug auf Energieeffizienz und Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Durch die Aufrüstung ihrer Straßenlaternen mit der neuesten LED-Technologie können Städte Energieeinsparungen von über 60% erzielen und die Schadstoffbelastung ihrer Gemeinden, z.B. durch ultraviolette Strahlung und CO2-Emissionen, minimieren.

PATRIZIA hat vor kurzem eine neue mittelfristige Strategie vorgestellt, um in den nächsten fünf Jahren 100 Mrd. EUR an verwaltetem Vermögen (AUM) zu erreichen. Dafür hat PATRIZIA fünf wichtige Wachstumsbereiche identifiziert, zu denen auch die Schnittstelle zwischen Immobilien und Infrastruktur (RE-Infra) und Smart-City-Lösungen gehören.

Graham Matthews, PATRIZIA Co-Head Fund Management und Head of Fund Management Infrastructure sowie Vorsitzender im Anlageausschuss des SCIF, sagt: „Wir sehen eine zunehmende Konvergenz von Infrastruktur, Immobilien und Technologie. Diesen Trend nennen wir RE-Infra, und mit dem SCIF und unseren Investments in intelligente Straßenbeleuchtung sowie komplementäre Smart-City-Lösungen füllen wir diesen Trend konkret mit Leben. Es ist großartig, dass es unsere starke Beziehung zu APG ermöglicht, unsere Smart-City-Strategie weiter auszubauen. Smart City-Lösungen spielen bei der Optimierung der Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Städte weltweit eine entscheidende Rolle, indem sie wichtige Herausforderungen wie Urbanisierung, Digitalisierung und Energiewende adressieren. Smart Cities werden die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt verbessern. Wir freuen uns darauf, unsere Smart-City-Präsenz in Italien auszuweiten.“

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von ca. 56 Mrd. EUR und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 27 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als 700.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.patrizia.ag

und

www.patrizia.foundation

.

Kontakt:

Martin Praum

CFO

Tel.:+49 821 50910-600

investor.relations@patrizia.ag

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: PATRIZIA SE

Schlagwort(e): Finanzen

28.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1976259

Ende der Mitteilung EQS-Media

1976259 28.08.2024 CET/CEST