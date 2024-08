DAX-FLASH: Dax tritt erst einmal auf der Stelle - Nvidia im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein wenig Ernüchterung dürfte am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt nach dem nur knapp verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag Einzug halten. Die nachbörsliche Börsenreaktion auf den mit großer Spannung erwarteten Quartalsbericht und den Ausblick des US-Chip-Giganten Nvidia am Vorabend war von Enttäuschung geprägt. Er könnte die mit Künstlicher Intelligenz als einer Triebfeder für die Kurse vor allem im Technologiesektor verbundene Euphorie etwas bremsen.

Nvidia-Aktien waren am Mittwoch nachbörslich um knapp 7 Prozent abgerutscht. Sie hatten auch andere große Halbleitertitel wie Micron Technology, Qualcomm , Broadcom und AMD mit nach unten gezogen.

Analysten fanden indes in ersten Reaktionen überwiegend lobende Worte für die Quartalsbilanz von Nvidia. Als Haar in der Suppe machten Stacy Rasgon vom Investmenthaus Bernstein und Toshiya Hari von Goldman Sachs allerdings die Prognose des Chip-Herstellers für die Profitabilität aus. "Die Aktie war nachbörslich schwach, aber die Story bleibt solide", lautete das Fazit von Bernstein-Analyst Stacy Rasgon./bek/mis