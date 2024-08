EQS-News: Mister Spex bestätigt Halbjahresergebnisse 2024 und meldet solides Like-for-Like-Wachstum von 4 % im deutschen Markt in Q2.

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mister Spex bestätigt Halbjahresergebnisse 2024 und meldet solides Like-for-Like-Wachstum von 4 % im deutschen Markt in Q2.



Nettoumsatz: Mister Spex erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Nettoumsatz von 119 Millionen Euro, was einem Wachstum von 1 % entspricht, mit einem zusätzlichen Wachstum von 1 % im 2. Quartal 2024.

Mister Spex erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Nettoumsatz von 119 Millionen Euro, was einem Wachstum von 1 % entspricht, mit einem zusätzlichen Wachstum von 1 % im 2. Quartal 2024. Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Rückgang von 0,8 Millionen Euro, der jedoch durch eine Verbesserung um 0,8 Millionen Euro im 2. Quartal 2024 teilweise ausgeglichen wurde, was die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens zur Optimierung seiner Betriebsabläufe unterstreicht.

Das bereinigte EBITDA verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Rückgang von 0,8 Millionen Euro, der jedoch durch eine Verbesserung um 0,8 Millionen Euro im 2. Quartal 2024 teilweise ausgeglichen wurde, was die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens zur Optimierung seiner Betriebsabläufe unterstreicht. Starke Performance in Deutschland: Der deutsche Markt zeigte weiterhin eine robuste Performance mit einem Umsatzwachstum von 4 % und einem zusätzlichen Beitrag von 1,1 Millionen Euro zum bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr 2024.

Mister Spex SE (MRX), Europas führender Omnichannel-Optiker, hat im zweiten Quartal 2024 ein Wachstum von 1 % gemeldet und einen Umsatz von 67,6 Millionen Euro erzielt. Das Filialnetzwerk verzeichnete im zweiten Quartal 2024 insgesamt ein Like-for-Like-Wachstum von 4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die deutschen Filialen haben dabei erheblich mit einem Like-for-Like-Wachstum von 4 % im zweiten Quartal 2024 beigetragen.

Weiteres starkes Wachstum im Kernmarkt Deutschland

Im zweiten Quartal 2024 setzte Mister Spex seine starke Performance im Kernmarkt Deutschland fort. Das deutsche Marktsegment verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum, wobei der Verkauf von Korrektionsbrillen um 11 % anstieg. Dies wurde begünstigt durch positive Kalendereffekte sowie die starke Markenpräsenz und hohe Kundentreue in diesem wichtigen Markt. Der Verkauf von Sonnenbrillen ging jedoch aufgrund wechselhafter Wetterbedingungen um 2 % zurück. Das stationäre Marktsegment wuchs weiter mit einem Like-for-Like-Anstieg von 4 % im zweiten Quartal 2024.

Strategische Updates und Ausblick

Mister Spex hat mit der Umsetzung seines Restrukturierungs- und Transformationsprogramms „SpexFocus“ begonnen, das bis 2025 und 2026 Einsparungen von über 20 Millionen Euro im EBITDA, einschließlich Mietkosten, erzielen soll. Es wird erwartet, dass dieses Programm den Cashflow im zweiten Halbjahr 2024 durch Einmalaufwendungen in Höhe von etwa 9 Millionen Euro beeinflussen wird.

Die im August gestarteten Neupositionierung der Marke „Mister Spex“ des soll die Marktposition des Unternehmens weiter stärken, indem der Fokus auf hochwertige Optik-Expertise, technologische Fortschritte bei Dienstleistungen und Einkaufserlebnissen sowie ein exklusives, breit gefächertes Sortiment gelegt wird. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen eine neue Sportbrillenkollektion eingeführt, die sowohl Sonnenbrillen als auch Korrektionsbrillen umfasst. Mit dieser Einführung betritt Mister Spex die schnell wachsende Kategorie der Sportbrillen. Dieses Segment verzeichnet sowohl lokal als auch global ein erhebliches Wachstum. Europa, einschließlich Deutschland, hält derzeit den größten Marktanteil für Sportbrillen, der etwa 32 % des globalen Marktes ausmacht. Innerhalb dieses Marktes spielt Deutschland eine entscheidende Rolle und trägt erheblich zum Gesamtmarktanteil der Region bei[1]. Die Einführung unterstreicht das strategische Ziel des Unternehmens, Mister Spex erfolgreich in Wachstumssegmenten zu positionieren und dadurch die Rentabilität weiter zu steigern.

„Wir haben unser Transformations- und Restrukturierungsprogramm SpexFocus gestartet mit dem klaren Ziel, nachhaltig profitables Wachstum für unser Unternehmen zu sichern. Wir sind überzeugt, dass die jetzt eingeleiteten Maßnahmen uns nicht nur auf nachhaltig profitables Wachstum ausrichten, sondern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit Online und Offline weiter stärken werden. Wir werden unseren Kunden weiterhin besten Service, beste Qualität und ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten und so unsere Marktführerschaft als führender Omnichannel-Optiker in Europa weiter ausbauen“, sagt Vorstandvorsitzender und CFO Stephan Schulz-Gohritz.

Mister Spex hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktualisiert und erwartet nun einen Nettoumsatz zwischen 210 und 230 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von -4 % bis +1 %.

Der Quartalsbericht und weitere Informationen für Analysten und Investoren sind auf der Investor Relations-Website von Mister Spex verfügbar.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in € T

Weitere nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Q2 2024 Q2 2023 Veränderung Q2 2024 Q2 2023 Veränderung Umsatz 67.599 67.059 1 %

Aktive Kunden3 (in Tausend)

1.697 1.735 -2 % Umsatz DE 51.837 50.173 3 %

Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend)

645 696 -7 % Umsatz INT 15.762 16.887 -7 %

Durch-schnittlicher Bestellwert 5 (in €)

97,6 94,6 3 % Bruttoergebnis1 32.917 32.652 1 %



Bruttomarge1 48,7 % 48,7 % 0bp



Bereinigtes EBITDA2 836 2.300 -64 %





Umsatz nach Produktkategorien und Segmenten

Deutschland International

Gesamt in € T Q2 2024 Q2 2023 Q2 2024 Q2 2023 Q2 2024 Q2 2023 Umsatz Korrektionsbrillen 18.979 17.111 2.959 2.703 21.938 19.813 Sonnenbrillen 21.790 22.324 7.241 8.035 29.031 30.359 Kontaktlinsen 10.107 9.743 5.403 5.916 15.509 15.659 Produkte Gesamt 50.876 49.178 15.603 16.654 66.479 65.832 Andere Leistungen 961 846 171 159 1.045 1.006 Gesamt 51.837 50.173 15.762 16.887 67.599 67.059

1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz.

2) Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen gemäß IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

3) Kunden, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen in den letzten zwölf Monaten.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,4 Millionen Kunden und 11 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

