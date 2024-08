Jungfraubahn Holding AG: Oliver Hammel wird neuer CEO der Jungfraubahnen

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

29. August 2024

Oliver Hammel wird neuer CEO der Jungfraubahnen

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad Hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass die Verwaltungsräte der Jungfraubahn Holding AG und der Berner Oberland-Bahnen AG Oliver Hammel einstimmig zum neuen CEO der Jungfraubahnen gewählt haben. Der 41-Jährige wird im Verlauf des Juni 2025 die operativen Geschäfte vom aktuellen Jungfraubahnen-CEO, Urs Kessler, übernehmen, der dann in den Ruhestand tritt.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Hammel eine junge, dynamische und international erfahrene Persönlichkeit für diese Aufgabe gewinnen konnten. Damit wird ein Gestalter, mit dem Mut, die Dinge weiter voranzutreiben, das bedeutendste Bergbahnunternehmen der Schweiz in die Zukunft führen», erklärt Heinz Karrer, Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahn Holding AG. Seitens der Berner Oberland-Bahnen AG betont Verwaltungsratspräsident David Beeler, dass «Oliver Hammel im Auswahlprozess durch sein ökonomisches Denken und unternehmerisches Handeln überzeugt hat. Er ist weltoffen und zugänglich und begegnet Personen und Veränderungen mit einer offenen Haltung.»

Weltweit tätig – Rückkehr in die Heimat

Aktuell wohnt Oliver Hammel mit seiner Familie in Thailand und ist seit 2015 beim globalen Unternehmen DKSH tätig. Die Firma ist führend im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien, der Hauptsitz ist in Zürich und das Unternehmen ist seit 2012 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange notiert. Oliver Hammel leitet als Direktor seit mehreren Jahren den Geschäftsbereich Technologie für die Märkte Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar (Burma). Von 2015 bis 2022 war er Geschäftsführer des DKSH-Geschäftsbereichs Technologie für den Markt China, mit Sitz in Shanghai. Davor arbeitete er für die EROWA AG als Verantwortlicher Marketing, Verkauf und Service für Nordostasien von 2010 bis 2015 mit Sitz in Shanghai, China.

Für Oliver Hammel verkörpern die Jungfraubahnen «Tradition und Innovation, Werte, die mir beide sehr wichtig sind». Die Unternehmensgruppe «bewegt sich in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld und muss sich deshalb laufend weiterentwickeln», dies alles im Spannungsfeld verschiedenster Stakeholder, von den Mitarbeitenden über die Einwohnerinnen und Einwohner zu den Behörden sowie den Aktionärinnen und Aktionären.

«In das gut etablierte Unternehmen werde ich auch einen Blick von aussen einbringen», sagt Oliver Hammel. «Ich freue mich, künftig wieder in meiner Heimat in einem geschichtsträchtigen Unternehmen mit einer weltbekannten Marke wirken und auf einer soliden langfristigen Strategie aufbauen zu können», so Oliver Hammel. Mit seinen internationalen Erfahrungen als Geschäftsführer sowie in Marketing und Verkauf könne er sich zudem auf eine erfahrene Geschäftsleitung und motivierte Mitarbeitende stützen.

Dass er in grosse Fussstapfen treten wird, ist er sich bewusst: «Davor habe ich grossen Respekt, gleichzeitig geht von den Jungfraubahnen mit ihrer Geschichte eine enorme Anziehungskraft aus, die auch die zahlreichen sehr erfahrenen und bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausstrahlen», erklärt Oliver Hammel.

Jemand von aussen

Stammten die letzten beiden CEOs der Jungfraubahnen aus der Region und waren schon länger im Unternehmen tätig, entschieden sich die beiden Verwaltungsräte bei der jetzigen Wahl für jemanden von aussen. «Oliver Hammel hat uns mit seiner Persönlichkeit überzeugt und bringt seine internationale Erfahrung mit. Zudem kann er auf eine erfahrene Geschäftsleitung zählen», erklärt Heinz Karrer.

«Dank seiner bisherigen Tätigkeit ist Oliver Hammel vertraut im Umgang mit verschiedenen Anspruchsgruppen und Kulturen», sagt David Beeler. Dies werde ihm auch hier zugutekommen, in Gesprächen und Verhandlungen mit diversen Stakeholdern.

Übergabe im Verlauf des Juni 2025

Die Jungfraubahn Holding AG hatte am 31. August 2023 bekanntgegeben, dass der langjährige CEO, Urs Kessler, im Juni 2025 in den Ruhestand treten wird. Nach einer Einführungszeit wird Oliver Hammel im Verlauf des Juni 2025 die operativen Geschäfte von Urs Kessler übernehmen. Bis dahin wird er seine Arbeit bei seinem jetzigen Arbeitgeber in Thailand abschliessen und in die Jungfrau Region ziehen.

Oliver Hammel ist 41-jährig und in Liestal (BL) geboren. Nach einer Lehre als Konstrukteur bei der Firma Scholl in Safenwil war er zuerst als Projektleiter und Lehrlingsverantwortlicher tätig. Später absolvierte er diverse Weiterbildungen in Leadership und Marketing/Verkauf. Nebst seiner Muttersprache Deutsch, spricht Oliver Hammel auch fliessend Englisch.

Aktuell lebt Oliver Hammel in Asien, ist mit einer Chinesin verheiratet und Vater einer 9-jährigen Tochter. Mit seiner Familie wird Oliver Hammel in die Jungfrau Region ziehen, die er von verschiedenen Ferienaufenthalten gut kennt. Seine Freizeit verbringt er vor allem mit seiner Familie, ab und zu ist er im Sommer beim Wandern und Segeln anzutreffen oder als Kite-Surfer unterwegs, im Winter schätzt er das Skifahren in der Schweiz.

