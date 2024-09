ServiceNow - nach guten Zahlen folgt der Kauf-Punkt

ServiceNow zeigt am Freitag enorme Stärke und beendet den Tag mit einem neuen Allzeithoch. Der Anstieg der letzten Tage findet unter ansteigendem Volumen statt, was immer positiv zu werten ist. Der Goersch-Trend-Indikator zeigt auf Tages- und auf Wochenbasis einen klar intakten Trend und die jüngsten Rücksetzer sind allesamt sehr zahm ausgefallen. Selbst am 05.08. hatte die Aktie keinen deutlichen Einbruch erlitten.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung