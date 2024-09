Dax-Widerstand: 18.999 19.050 Dax-Unterstützung: 18.700 18.500

Dax-Rückblick:

Der Dax kletterte heute Vormittag knapp unterhalb der Marke von 19.000 Punkten auf ein marginales neues Allzeithoch. Auch wenn - wie gestern vermutet - bislang keine Abwärtsdruck auftrat, mahnt der kleine Abverkauf nach dem Rekordhoch allerdings zur Vorsicht.

Dax-Ausblick:

Nach der 2.000-Punkte-Rally seit dem Tagestief vom 5. August bei 17.013 Punkten, die ohne größere Zwischenkorrekturen auskam, haben sich die Käufer eine Verschnaufpause redlich verdient.

Es wäre nicht das erste mal, dass eine größere Abwärtsbewegung an den Finanzmärkten nach dem Labour-Day-Wochenende in den USA einsetzt. Entsprechend ist das Chance-Risiko-Profil für Longpositionen hier auf aktuellem Niveau klar unattraktiv. Rücksetzer Richtung 18.700 Punkte im Wochenverlauf - potenziell deutlich tiefer - wären keine große Überraschung.

