Puma an MDax-Spitze weiter erholt - Exane BNP Paribas stuft hoch

Nach einer Hochstufung hat Puma am Dienstag seine Kurserholung fortgesetzt. Mit einem Plus von 3,4 Prozent auf rund 40 Euro setzten sich die Aktien des Sportwarenherstellers an die MDax-Spitze. Die Kurslücke seit dem Rutsch in den ersten Augusttagen konnten die Aktien damit wieder schließen.Das Minus seit Jahresbeginn ist inzwischen auf knapp 21 Prozent geschrumpft.

Damit hinkt die Puma-Aktie dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen aber immer noch weit hinterher.Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas stufte Puma im Rahmen einer Branchenstudie von Neutral auf Outperform hoch.+

Das Kursziel hob Analyst Warwick Okines um 7 Prozent auf 45 Euro an. Er attestierte Puma eine immer noch günstige Bewertung und betonte seine insgesamt positive Einschätzung des Einzelhandelssektors. Okines rechnet mit robusten Preisen und soliden Bruttomargen. Seine bevorzugten Werte bleiben indes Marks & Spencer und Zalando.

dpa-AFX