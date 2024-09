Annäherung zwischen Türkei und Äypten - Präsident Al-Sisi in Ankara

Ankara (Reuters) - Nach mehr als einem Jahrzehnt angespannter Beziehungen treiben Ägypten und die Türkei ihre Annäherung weiter voran.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi traf dazu am Mittwoch zu Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Ankara ein. Es ist der erste Besuch eines ägyptischen Präsidenten in der Türkei seit zwölf Jahren. Erdogan hatte bei seiner ersten Reise nach Ägypten seit 2012 im Februar Kairo besucht und damit einen bedeutenden Schritt zur Wiederherstellung der Beziehungen der beiden Regionalmächte unternommen. Zum Bruch zwischen beiden Staaten war es nach dem ägyptischen Militärputsch 2013 und wegen des Vorgehens von Al-Sissi gegen die Muslimbruderschaft gekommen. Der gestürzte, demokratisch gewählte Präsident Mohammed Mursi von der Muslimbruderschaft war ein Verbündeter Erdogans.

Erdogan empfing Sisi am Flughafen Ankara, bevor sie zum Präsidentenpalast für eine Willkommenszeremonie fuhren. Sissi teilte in einer Erklärung mit, sein Besuch und der von Erdogan im Februar zeigten den gemeinsamen Willen eine neue Phase der Freundschaft und Zusammenarbeit einzuleiten. Dem türkischen Präsidialamt zufolge sollte es auch einen Meinungsaustausch zu aktuellen regionalen und globalen Fragen geben, insbesondere zu den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen und die besetzten palästinensischen Gebiete. Die Türkei, die Israel für seinen Krieg gegen die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas scharf verurteilt hat, hat Tausende Tonnen Hilfsgüter für die Palästinenser nach Ägypten geschickt und die Bemühungen der Regierung in Kairo für humanitäre Hilfe sowie um eine Waffenruhe im Gazastreifen gelobt.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Erdogan, dass die Türkei ihre Beziehungen zu Ägypten in den Bereichen Erdgas und Kernenergie vertiefen wolle. Die beiden Länder hätten zudem ihren Willen bekräftigt, die Beziehungen in allen Bereichen - einschließlich Handel, Verteidigung, Gesundheit, Energie und Umwelt - zu verbessern. Die beiden Präsidenten unterzeichneten dazu auch eine Reihe von Abkommen.

Die Annäherung zwischen den beiden Ländern begann 2020, als die Türkei eine diplomatische Charmeoffensive startete, um die Spannungen mit regionalen Rivalen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägyptens abzubauen. Die Türkei und Ägypten ernannten im vergangenen Jahr gegenseitig wieder Botschafter. Die Türkei will zudem Ägypten bewaffnete Drohnen liefern und den bilateralen Handel ausbauen.

(Bericht von Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay und Ahmed Elimam, geschrieben von Christian Götz und Birgit Mittwollen. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)