Gold – Gewinner der globalen Unsicherheit und sinkender Zinsen

Gold ist – nach Kryptowährungen – im laufenden Jahr die zweitstärkste Assetklasse. Historische Entwicklungen sind bekanntlich kein Indiz für künftige Entwicklungen. Anhaltend geopolitische Spannungen und die Aussicht auf (weitere) Zinssenkungen seitens führender Notenbank könnten dem Edelmetall mittelfristig jedoch weiteren Rückenwind geben.

Im ersten Quartal waren hohe Goldkäufe seitens Notenbanken zu beobachten. In den zurückliegenden Wochen stieg dem World Gold Council zufolge auch die Nachfrage seitens der Investoren nach Gold-ETFs. Dies trieb den Goldpreis im August auf neue Rekorde. Gold bietet keine Zinsen. Mit rückläufigen Renditen an den Anleihemärkten sinkt somit der Vorteil festverzinslicher Papiere gegenüber dem Edelmetall.

Dennoch ist stets mit Rücksetzern beim Goldpreis zu rechnen. Bleiben größere Käufe seitens Investoren und Notenbanken aus oder zeigt sich eine gewisse Entspannung im Nahen Osten, könnte der Goldpreis unter Druck geraten.

Chart: Feinunze Gold



Widerstandsmarken: 2.525/2.625,90 USD

Unterstützungsmarken: 2.160/2.215/2.270/2.338/2.448 USD

Der Kurs für eine Feinunze Gold befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bildete im Mai bei rund 2.448 USD zunächst ein Allzeithoch. Nach einer Konsolidierung von Mitte Mai bis Ende Juni, übernahmen die Bullen wieder das Zepter. Bei 2.338 USD gelang der Ausbruch aus der Flaggenformation. Im weiteren Verlauf stieg der Kurs des Edelmetalls auf 2.525,50 USD und markierte damit ein neues Allzeithoch. Auf diesem Level formierte sich im August eine starke Widerstandsmarke. Zuletzt prallte der Goldpreis nach unten ab und nimmt Kurs auf die Kreuzunterstützung bei 2.448 USD. Dort treffen sich das Maihoch und die Unterkante des Aufwärtstrendkanals. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikator zeigen jeweils nach unten. Die Kreuzunterstützung könnte also in den kommenden Tagen getestet werden. Solange diese Marke allerdings hält, besteht die Chance auf einen Rebound in Richtung Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 2.625 USD. Kippt der Goldpreis jedoch unter 2.448 USD droht eine Konsolidierung bis 2.338 USD.

Feinunze Gold in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2023 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Feinunze Gold in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Goldpreises teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Gold HC9TC4 42,82 2.001,7802 2.001,7802 5,23 Open End Feinunze Gold HD3HUL 22,11 2.230,3646 2.230,3646 10,07 Open End Feinunze Gold HD6T7M 11,31 2.350,6843 2.350,6843 19,85 Open End Feinunze Gold HD7TU7 6,69 2.401,6079 2.401,6079 32,70 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2024; 11:30 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bear Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Gold HD76PT 42,77 2.951,2804 2.951,2804 -5,19 Open End Feinunze Gold HD4J3N 20,27 2.701,6505 2.701,6505 -10,84 Open End Feinunze Gold HD4DBJ 11,37 2.601,6606 2.601,6606 -19,29 Open End Feinunze Gold HD4C5G 6,95 2.551,6139 2.551,6139 -31,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.20243; 11:35 Uhr

