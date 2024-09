IRW-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold informiert über aktuellen Stand der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen

IRW-PRESS: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold informiert über aktuellen Stand der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen

4. September 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, über die aktuellen Fortschritte in der Mine Madsen auf dem Weg zum Ziel des Unternehmens einer Wiederinbetriebnahme im Jahr 2025 zu informieren.

Seit dem Erwerb des Projekts Madsen Mine im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine standortweite Betriebsbewertung durchgeführt, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche über- und untertägigen Modernisierungen für einen nachhaltigen Bergbaubetrieb erforderlich wären.

Ich war an der Spitze von Teams an der Errichtung vieler Minen beteiligt und jeder Bau hat stärker verdeutlich, dass die Betriebsbereitschaft für die erfolgreiche Aufnahme des Minenbetriebs entscheidend ist, so Shane Williams, President und CEO. Die Betriebsbereitschaft betrifft einen Bergbaubetrieb in seiner Gesamtheit - von Infill-Bohrungen über die Planung von Abbau- und Erschließungsarbeiten bis hin zur Budgetierung, zu Wartungs- und Beschaffungssystemen, zu einer starken Personalausstattung und einer aktiven Sicherheitskultur und vieles mehr.

Da die Mine Madsen bei Erwerb bereits über eine große Infrastrukturausstattung verfügte, haben wir in erster Linie ein Verständnis dafür entwickelt, welche Dinge wir hinzufügen müssen, um die Effizienz und die Optionalität zu erhöhen. Das Team leistet beeindruckende Arbeit in Bezug auf diese Projektleistungen, und ich freue mich, ein Update über den aktuellen Stand der laufenden Arbeiten vor Ort geben zu können.

Definitionsbohrungen

Seit Oktober absolviert das Unternehmen Definitionsbohrungen in den Lagerstätten Austin, South Austin und McVeigh. Die Definitionsbohrungen begannen mit einem Bohrgerät und wurden im April mit der Inbetriebnahme eines zweiten Bohrgeräts intensiviert. Das Programm läuft seither kontinuierlich und bislang wurden über 40.000 Meter an Bohrungen niedergebracht.

Definitionsbohrungen sind für den Plan zur Wiederinbetriebnahme von West Red Lake Gold von grundlegender Bedeutung. Die Goldmineralisierung weist hohe Gehalte auf und ist innerhalb des bekannten Alterationspakets bei Madsen weit verbreitet, erfordert jedoch ein hohes Maß an Definitionsbohrungen. Dies ist bei hochgradigen Goldsystemen üblich.

Eng beieinander liegende Definitionsbohrungen zur Erstellung eines eingehenden Geomodells sind der beste Weg, um das Kontinuitätsrisiko zu minimieren und Minenpläne zu erstellen, die genau auf die Mineralisierung abzielen und Haldengestein identifizieren. Das Unternehmen betrachtet diese Feedbackschleife - Definitionsbohrungen, Aktualisierung des Ressourcenmodells, Abbauplanung und Minentechnik - als Grundlage für eine erfolgreiche Mine.

Anhebung des Damms des Absetzbeckens

Anfang August wurde ein Projekt zur Anhebung des Damms des Absetzbeckens (Bergelagereinrichtung) in Angriff genommen. Durch die Anhebung des Dammes um 4 Meter wird genügend zusätzliche Abraumkapazität für eine 10-jährige Betriebslaufzeit geschaffen, wobei von einer Aufbereitungsrate von 800 Tonnen pro Tag ausgegangen wird.

Das Projekt zur Anhebung des Absetzbeckendamms ist ein entscheidender Teil des Plans zur Wiederinbetriebnahme der Mine. Die Firma Sigfusson Northern ist der Hauptauftragnehmer für den Bau, während die Firmen JDS Energy & Mining und Knight Piésold Consulting mit dem Baumanagement und den Bereichen Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle bzw. EOR (Engineer on Record) betraut sind. Bislang wurden hervorragende Fortschritte erzielt: 60 % der Arbeiten sind bereits abgeschlossen, und das Projekt ist dem Zeitplan voraus und liegt unterhalb des Budgetrahmens. Damit ist das Projekt auf dem richtigen Weg, um noch vor Beginn der Wintersaison Material entgegennehmen zu können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Luftaufnahme des Fortschritts des Projekts zur Anhebung des Absetzbeckendamms um 4 Meter.

Verbindungsstrecke

Bei der Verbindungsstrecke handelt es sich um eine 1.200 Meter lange Transportstrecke, die aufgefahren wird, um die Ost- und Westrampe der Untertagemine bei Madsen zu verbinden. Diese Rampen mit unabhängigen Portalen waren zuvor nicht miteinander verbunden, was zu erheblichen Ineffizienzen beim Transport des abgebauten Materials zur Mühle führte.

Zur Finanzierung dieses Projekts hat das Unternehmen für kanadische Erschließungskosten bestimmte Flow-Through-Mittel in Höhe von 10 Millionen $ aufgebracht (siehe Pressemeldung vom 16. Mai 2024). Spezielle Gerätschaften für das Projekt, einschließlich eines Epiroc Jumbo-Bohrgeräts, wurden an den Standort verbracht und unter Tage in Betrieb genommen. Die Erschließung der Strecke wurde im August aufgenommen, ist nunmehr zu 5 % fertiggestellt und soll im Februar 2025 abgeschlossen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Das Epiroc Jumbo-Bohrgerät, das für das Projekt der Verbindungsstrecke an den Standort verbracht wurde, auf dem Weg zum Portal.

Grubenentwässerung und Verdampfergebläse

Es besteht die Möglichkeit, die Grenzen der bekannten Mineralisierung in der Mine Madsen in die Tiefe zu erweitern. Der Bergbau in den benachbarten Minen, die von Evolution Mining (ASX: EVN) betrieben werden, reicht derzeit bis in eine Tiefe von 3.000 Metern; im Gegensatz dazu wurden die Ressourcen bei der Mine Madsen nur bis in eine Tiefe von 1.200 Metern abgegrenzt. Mehrere historische Bohrlöcher, die eine beachtliche Mineralisierung unterhalb der definierten Ressource durchteuften, unterstreichen dieses Potenzial. Zudem liegen Teile der definierten Ressource, unter anderem Zone 8, die die höchsten Gehalte der Ressourcengebiete bei Madsen aufweist, unterhalb des aktuellen Wasserspiegels.

Anfang Juli sank der Wasserstand unter Sohle 13 der Mine. Die Abbaugebiete in den ersten Jahren des Wiederinbetriebnahmeplans liegen alle über Sohle 12. Die Entwässerung der Mine Madsen ist jedoch ein wichtiges langfristiges Ziel, da das Unternehmen die Möglichkeit schaffen möchte, Bergbau in größeren Tiefen zu betreiben, um Zugang zu bekannten und potenziellen Mineralisierungen zu erhalten.

Zu diesem Zweck wurden im August zwei Verdampfergebläse angeliefert und installiert, um zusätzliche Entwässerungskapazität zu schaffen. Indem sie die Verdunstung des Wassers unterstützen, erhöhen die Gebläse effektiv die Aufnahmekapazität des Schönungsteichs. Diese zusätzliche Kapazität wird das Wasseraufbereitungssystem im Frühjahr, wenn der natürliche Oberflächenabfluss das Volumen des Schönungsteichs erhöht, und im Sommer entlasten, wenn die Trockenheit eine Einleitung in den Coin Creek untragbar machen kann.

Dank der optimalen Leistung der Wasseraufbereitungsanlage während des gesamten Sommers, in dem ausreichend Niederschlag die Austrocknung des Coin Creek verhinderten und so eine kontinuierliche Ableitung des gereinigten Wassers möglich war, ist der Pegel des Schönungsteichs seit März um 2 Meter gesunken. Der Teich ist auf dem besten Weg, bis zum Herbst den angestrebten Mindestbetriebspegel zu erreichen. Die Rekordmengen, die täglich durch die Anlage fließen - im Durchschnitt über 5.000 Kubikmeter Wasser pro Tag - haben dies möglich gemacht, obwohl die Entwässerung in der Mine um weitere 46 Meter vorangeschritten ist.

Vorbrechanlage

Das Unternehmen freut sich, dass es mit Powerscreen of Canada, einer Handelsgesellschaft der Terex Corporation, einen Vertrag über den Kauf einer Vorbrecheranlage abschließen konnte. Die Anlieferung wird für Oktober erwartet.

Die elektrische Vorbackenbrecheranlage (Modell CRJ3042) zerkleinert Gestein von 19,6 Zoll Aufgabegröße auf 4 Zoll oder weniger. Der Brecher kann 145 Tonnen Gestein pro Stunde verarbeiten. Die Mühle bei der Mine Madsen hat eine Nennkapazität von 800 Tonnen pro Tag.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Eine elektrische Vorbackenbrecheranlage, wie sie West Red Lake Gold für die Mine Madsen beschafft hat, verladen für den Transport vom Lieferanten Powerscreen of Canada

Probeabbau

Der Probeabbau ist jetzt im Gange. Mit dem Programm werden zwei Ziele verfolgt: die sichere und effektive Planung des Abbaus und die Gewinnung von Massenproben für Abgrenzungsberechnungen.

Aufgrund ihrer Betriebsgeschichte finden sich in der Mine Madsen eine Reihe von unterschiedlichen Bergbauumgebungen, darunter Ressourcengebiete ohne Bergbauaktivität in der Nähe, Gebiete, die an leergeförderte Strossen grenzen, und Gebiete, die an verfüllte Strossen grenzen. Der Probeabbau wird zeigen, wie man in diesen Umgebungen sicher und effektiv arbeiten kann.

Aufgrund eines historischen unerforschten Hohlraums und geringen Abweichungen zwischen den kartierten und tatsächlichen Strossenstandorten ging das Programm zu Beginn nur langsam voran. Nachdem die ersten Erkenntnisse eingearbeitet wurden, haben die Ingenieur- und Produktionsteams nun einen detaillierten Plan für dieses Probeabbauprogramm erarbeitet, der auch eine Aufstellung der für die Entnahme von Massenproben bestimmten Gebiete enthält. Die Massenproben werden im Batch-Verfahren verarbeitet, um Berechnungen zum Abgleich zwischen Mine und Mühle zu ermöglichen. Das Unternehmen freut sich auf die Veröffentlichung aktueller Informationen zu diesem Plan.

Ausrüstung

Zur Unterstützung der untertägigen Erschließung, des Probeabbaus und der Verbindungsstrecke sowie in Erwartung des Ausrüstungsbedarfs bei einer Entscheidung über die Wiederaufnahme des Betriebs treffen nach wie vor Bergbauausrüstungen am Standort ein. Zuletzt angeliefert wurden ein CAT 730-Nutzfahrzeug, zwei Epiroc ST2G-LHD (Load-Haul-Dump, in etwa: Laden-Transportieren-Absetzen), ein Getman 4000 Anfo-Lader, ein Manitou MT1440-Teleskoplader und ein CAT R1700K-LHD.

Bei Erwerb verfügte die Mine Madsen über einige mobile Geräte, obwohl viele neuere Geräte während des CCAA-Verfahrens, das vor der Übernahme durch West Red Lake Gold stattfand, vom Standort entfernt wurden. Die jetzt eingetroffenen Gerätschaften verbessern und erweitern den bestehenden Fuhrpark.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Epiroc ST2G-LHD und CAT 730-Nutzfahrzeug

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Getman 4000 Anfo-Lader und CAT 966M-Radlader

Unterkünfte für die Arbeitskräfte und Einrichtungen auf dem Minengelände

West Red Lake Gold hat eine Bestellung für Unterkünfte am Minenstandort und eine Minentrockenanlage für die Mine Madsen aufgegeben. Die entsprechenden Genehmigungsverfahren mit den örtlichen Behörden laufen.

Das Unternehmen ist sich der Verpflichtungen bewusst, die mit der Arbeit an entfernten Standorten verbunden sind, und möchte sicherstellen, dass die Unterkünfte für die Mitarbeiter von höchster Qualität sind und ihnen ein Zuhause fern vom eigenen Zuhause bieten. West Red Lake hat sich mit Horizon North zusammengetan, um Unterkünfte für 114 Personen und Trockenanlagen für die Mine Madsen bereitzustellen. Diese Einrichtungen sollen im Februar 2025 in Betrieb genommen werden.

Horizon North ist Branchenführer bei der Bereitstellung von Unterkünften und Dienstleistungen, die den Anforderungen der Bergbauindustrie in Kanada gerecht werden, und betreut große Minenbetriebe in ganz Kanada.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.006.png

Abbildung 6: Eine Zeichnung der für die Madsen-Mine geplanten Unterkünfte für die Arbeitskräfte, die von Horizon North gebaut und betrieben werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.007.png

Abbildung 7: Ein Foto einer ähnlichen Anlage von Horizon North, aufgenommen während einer Inspektion durch Mitarbeiter von West Red Lake Gold

Team vor Ort

Die Belegschaft der Mine Madsen wächst weiter: In den letzten drei Monaten wurden 48 neue Stellen besetzt. Auf viele der ausgeschriebenen Stellen haben sich mehrere qualifizierte Kandidaten beworben, was den Vorteil der Tätigkeit in einem etablierten Bergbaurevier wie Red Lake unterstreicht.

Zu den jüngsten Neueinstellungen gehören mehrere Führungsposten, die das Unternehmen mit guten Kandidaten besetzen konnte.

David Towle wurde als Mill Manager eingestellt. Herr Towle verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Mühlenbetrieb und in der Produktion und war bereits mehrfach als Mill Manager und Mill Superintendent tätig. Vor kurzem war er als Commissioning Manager beim Projekt Premier von Ascot Resources in British Columbia tätig. Zuvor war er für den Bau und die Inbetriebnahme der Mühle im Projekt Tuvatu von Lion One Metals auf den Fidschiinseln, in der Mine Touquay von Atlantic Gold (jetzt St. Barbara) und in der Mine Brucejack von Pretium Resources (jetzt Newmont) zuständig.

Herr Towle kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Mühle Madsen zurückblicken. Er arbeitete 1989 in der Anlage, als diese noch im Eigentum von Placer Dome stand und sich in Pickle Lake (Ontario) befand; er beaufsichtigte die Verlegung, den Wiederaufbau und die Wiederinbetriebnahme der Mühle am Standort Madsen im Auftrag von Pure Gold; und er wird die Anlage nun durch einen weiteren erwarteten Neustart für West Red Lake Gold führen.

Gavin Clow wurde als Chief Engineer eingestellt. Gavin Clow ist ein ausgebildeter Bergbauingenieur mit einem Bachelor of Applied Science der University of Toronto und verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung. In seiner letzten Funktion als Manager Mining Canada bei der Optimize Group war er mit der Überwachung eines breiten Spektrums von Betriebstätigkeiten betraut, von Machbarkeitsstudien bis hin zur Grubenplanung und Kostenberechnung. Zu seinen Fachkenntnissen gehören das Management von Tagebau- und Untertagebauprojekten und die Leitung wichtiger Initiativen wie die Erstellung von Minenplanungssystemen und Machbarkeitsstudien. In früheren Positionen bei Dumas Contracting, Klondex Mines und Rambler Metals & Mining konnte er seine Fähigkeiten in den Bereichen Projektkalkulation, Produktionsplanung und Infrastrukturdesign unter Beweis stellen.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76719/2024-09-04-WRLG-NR_DE_PRcom.008.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Investor Relations

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

