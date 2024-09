SFS lädt zum Investor Day 2024 ein

SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Am Investor Day vom 5. September 2024 gibt die Konzernleitung detaillierte Einblicke in die Tätigkeiten der Divisionen Automotive, Electronics, Construction, D&L Switzerland sowie D&L International. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, vertiefte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie den aktuellen Entwicklungen der SFS Group zu erhalten. Die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bleiben, wie im Halbjahresbericht 2024 kommuniziert, bestehen.

