Trading-Chance Travelers Companies: Long-Gewinn mitnehmen und Position drehen

Als wir vor genau zwei Monaten einen Long-Trade auf die Aktie des im Dow Jones gelisteten US-Versicherers Travelers Companies vorgestellt hatten, hatten wir diese Aktie genau an ihrem Korrektur-Tief erwischt. Ob die Aktie heute ihr Hoch erreichen wird, ist zwar offen, aber es gibt gleich mehrere gute Gründe dafür, den Long-Gewinn jetzt zu kassieren und die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Short.

Versicherer sind für Investoren grundsätzlich lukrative Investments, denn wenn da nicht allzu viel schief geht, können Konzerne wie Travelers Companies ihren Gewinn Jahr für Jahr ein wenig steigern. Allerdings sollten Gewinn und Aktienkurs Hand in Hand steigen und das Umfeld nicht zu ungünstig werden. Und da wird es nach der Rallye der Aktie seit Anfang Juli problematisch.

Die letzten Quartalszahlen erzeugten einen Selloff ... seither gibt es keine neuen Argumente

Zwar sieht man diese Aktie offenkundig momentan wieder einmal als einen „sicheren Hafen“ an, immerhin legte sie nicht nur bis Ende August zu, als auch der Gesamtmarkt rasant stieg. Sie weist auch in den bislang zwei Handelstagen (in den USA war am Montag Feiertag) ein Plus aus, während die US-Indizes deutlich nachgaben. Aber da dadurch der Unternehmensgewinn nicht steigt, wird die Aktie durch die Käufe nur immer teurer in ihrer Bewertung. Und das dürfte aus zwei Gründen ein Argument für nicht wenige Akteure sein, diesen Anlauf an das bisherige Rekordhoch bei 232,75 US-Dollar als Gelegenheit zum Ausstieg und/oder dem Switch auf Short zu sehen:

Erstens hat die Travelers-Aktie das durchschnittliche Kursziel der Analysten, das momentan bei 225 US-Dollar liegt, bereits überboten. Zweitens hatte man auf die bislang aktuellsten Bilanzdaten sehr negativ reagiert, die am 19.7. präsentierten Ergebnisse des zweiten Quartals führten zu einem heftigen Selloff und einem erneuten Test der Supportzone 199,79 zu 202,60 US-Dollar. Seither gibt es keine neuen Daten ... aber die Aktie notiert massiv höher. Da den gut 50 Prozent ausmachenden Gewinn unseres an dieser Stelle am 5.7. vorgestellten Long-Trades mitzunehmen, wäre folgerichtig.

Markttechnisch längst heiß gelaufen

Nicht nur, weil es wenig wahrscheinlich ist, dass das Aufwärtspotenzial, „sicherer Hafen“-Denken hin oder her, nach negativen Reaktionen auf die beiden jüngsten Quartalsbilanzen (auch im April hatte es einen Abverkauf als Reaktion auf die Bilanz gegeben), sondern auch, weil die Aktie jetzt eben nahe am letzten Widerstand, sprich dem Rekordhoch notiert und zugleich markttechnisch heiß gelaufen ist.

Zwar sollte man einen Anstieg über das alte Hoch als Möglichkeit einkalkulieren, aber dass dies dann erst Recht Abgabedruck auslöst, wäre wahrscheinlich genug, um bereits jetzt über einen Wechsel auf die Short-Seite nachzudenken, zumal: Ein solcher Ausbruch über das bisherige Hoch kann kommen ... aber er muss nicht.

Nahe am Rekordhoch Seitenwechsel auf Short

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 280,546 US-Dollar aktuell einen Hebel von 4,5 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 246 US-Dollar in der Aktie, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,11 USD) einem Kurs von ca. 3,05 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Travelers Short-Zertifikats lautet PC2RG0.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 232,75 US-Dollar

Unterstützungen: 209,32 US-Dollar, 202,60 US-Dollar, 199,79 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Travelers-Aktie

Basiswert Travelers Companies WKN PC2RG0 ISIN DE000PC2RG00 Basispreis 280,546 US-Dollar K.O.-Schwelle 280,546 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,5 Stop Loss Zertifikat 3,05 Euro

