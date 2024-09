EQS-News: Wichtiger Meilenstein: DEMIRE erreicht formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerun

EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

Wichtiger Meilenstein: DEMIRE erreicht formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerun



06.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Wichtiger Meilenstein: DEMIRE erreicht formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerung



Langen, 6. September 2024. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die formelle Zustimmung von Gläubigern, die insgesamt mehr als 90 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YPAK1) repräsentieren, erreicht. Die Abstimmung erfolgte nach dem Schuldverschreibungsgesetz. Damit können die neuen Anleihebedingungen für eine Verlängerung der Anleihe bis Ende 2027 umgesetzt werden. Durch diesen wichtigen Schritt kann der Fokus voll auf das operative Geschäft gesetzt werden.

„Mit der Zustimmung der Gläubiger hat die DEMIRE einen wichtigen Schritt zum Abschluss der Rekapitalisierung gemacht“, so Vorstandsvorsitzender Frank Nickel. „Wir haben, auch dank der starken Unterstützung unseres Großaktionärs, einer Tochtergesellschaft der von Apollo Global Management Inc. verwalteten Fonds, eine gute Lösung gefunden. Damit haben wir eine stabile Grundlage für eine positive Zukunft unseres Unternehmens geschaffen. Die nun wieder freiwerdenden internen Ressourcen werden wir gezielt für die Stärkung unserer Asset-Basis einsetzen.“

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 860 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert zum 30. September 2023 auf rund EUR 1,4 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite-/Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt

Julius Stinauer MRICS

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1982737

