EQS-News: DEFAMA steigert FFO im ersten Halbjahr 2025 um 8% auf 5,5 Mio. €

DEFAMA steigert FFO im ersten Halbjahr 2025 um 8% auf 5,5 Mio. €



Umsatz: 15,2 Mio. €; Ergebnis: 1,8 Mio. €; FFO: 5,5 Mio. €

Immobilienportfolio umfasst per 30.6. insgesamt 91 Objekte

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die DEFAMA bei einem Umsatz von 15,2 (Vj. 13,2) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 9,0 (9,5) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 2,4 (3,8) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,8 (3,0) Mio. €. Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Fachmarktzentrums Büdelsdorf. Die Funds From Operations (FFO), bei denen dieser herausgerechnet ist, erreichten 5,5 (5,1) Mio. €, entsprechend 1,14 (1,06) € je Aktie.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2025 die Erträge von 77 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kam mit Abtsgmünd ein weiteres Objekt hinzu. Zum dritten Quartal folgen Havelberg und Wienhausen, wobei umgekehrt Templin durch den Verkauf wegfällt. Voraussichtlich ab September werden erste Erträge aus dem jüngsten Portfolio-Kauf mit 11 Standorten in den Zahlen enthalten sein.

Durch das Ergebnis des ersten Halbjahres 2025 sowie die gemeldeten Vermietungserfolge, bislang 13 Zukäufe und die Veräußerung der Objekte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen ist DEFAMA auf einem guten Weg, auch im laufenden Geschäftsjahr wieder profitabel zu wachsen. Unverändert angestrebt sind dabei ein Jahresüberschuss von mehr als 5 Mio. € und ein FFO von 11 Mio. € sowie eine weitere Dividendenerhöhung.

Der komplette Halbjahresbericht ist unter dem folgenden Link zu finden:

https://defama.de/investoren/finanzberichte/

Anlässlich der aktuellen Zahlen findet heute um 11.00 Uhr eine Telefonkonferenz statt.

Zur Teilnahme können sich Interessenten unter dem folgenden Link registrieren:

https://webcast.meetyoo.de/reg/S4mfunuaBOdE

