Donald Trump liebt Dividendenkönige! Darum solltest du das … nicht

Dividendenkönige haben offenbar einen Fan: Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident und derzeitige Präsidentschaftskandidat für die kommende Wahl ist offenbar massiv in solche Aktien investiert. Zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich um die Dividendenaktien, die über einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten oder mehr ihre eigene Dividende je Aktie jährlich erhöht haben.

Laut aktueller regulatorischer Einblicke ist Donald Trump offenbar in 21 US-amerikanische Dividendenkönige investiert. Das entspricht einem großen Anteil der vollständigen Liste, die derzeit 53 Namen umfasst. Zumindest, in den USA.

Jedenfalls glaube ich, dass wir uns an diesem Investor kein Beispiel nehmen sollten. Das hängt nicht einmal mit seiner Persönlichkeit, seinem Erfolg oder Misserfolg als Anleger zusammen. Nein, sondern die Gründe liegen eher unternehmensorientiert in den meisten Dividendenkönigen.

Donald Trump und die Dividendenkönige: Eine spannende Liste!

Falls es dich interessiert: Die Liste der Dividendenkönige von Donald Trump ist wirklich lang. Ich werde sie einfach mal mit dir teilen. Bloß, damit wir ein vollständiges Bild seiner Investments erhalten:

Abbott Laboratories

AbbVie

Altria Group

Archer-Daniels-Midland

Cincinnati Financial

Coca-Cola

Consolidated Edison

Emerson Electric

Federal Realty Investment Trust

Hormel Foods

Illinois Tool Works

Johnson & Johnson

Kenvue

Lancaster Colony

Lowe’s

Parker-Hannifin

PepsiCo

PPG Industries

Procter & Gamble

Target

Walmart

Durchaus eine spannende Liste, wenn du mich fragst. Donald Trump ist wirklich massiv in die US-Wirtschaft und eben in Dividendenkönig investiert. Vielleicht ist ihm ein hohes und zuverlässiges passives Einkommen wichtig. Er gilt schließlich auch als vermögend. Möglicherweise sind die freien Mittelzuflüsse das, was er in seinem Leben am meisten benötigt.

Aber der springende Punkt ist: Dividendenkönige sind sehr häufig eher flügellahm. Aus der Liste der 21 Aktien haben in den letzten fünf Jahren lediglich vier (!) den breiten Markt hinter sich gelassen. Das heißt: Die Dividendenaktien, in die Donald Trump investiert, haben in Summe keine gute Rendite eingebracht. Zwar eine starke Dividende. Ja, sogar eine, die leicht gewachsen ist. Aber keine, die auf ein besonders glückliches Händchen beim Investieren schließen lässt. Oder auf eine gute Aktienauswahl.

Das große Problem mit dieser Adels-Klasse

Um das an dieser Stelle trotzdem zu betonen: Dividendenkönige sind per se kein schlechtes Investment. Gerade in Summe können sie stabile Renditen erzielen. Insbesondere mit einer starken und stabilen Dividende ein passives Einkommen ermöglichen. Das große Aber ist jedoch: Viele der Konzerne sind sehr reif und dadurch nicht mehr wachstumsstark.

Bedenken wir: Ein Dividendenkönig muss über fünf Jahrzehnte die Dividende je Aktie konsequent steigern. Das heißt gleichzeitig, dass die Unternehmen hinter den Aktien mehr als 50 Jahre alt sein müssen. Profitable und vor allem reife Geschäftsmodelle mit einem langsamen Wachstum sind manchmal eben nicht der große Renditetreiber. Das wiederum dürfte auch die Performance von Donald Trump ausbremsen.

Zwar stecken hinter der Liste wirklich viele Weltkonzerne. Aber auch Coca-Cola besitzt eher ein leichtes bis mäßiges Gewinnwachstum und Dividendenwachstum pro Jahr. Und das bei einer Bewertung, die aufgrund des Status als Dividendenkönig nicht zu günstig ist. Deshalb bin ich jedenfalls häufig sehr skeptisch, wenn es um diese alten Adels-Titel geht. Die Performance der Vergangenheit stützt dabei meine These.

Dividendenkönige wie Donald Trump kaufen? Ja, selektiv!

Falls du daher dem Beispiel von Donald Trump folgen möchtest, kannst du das tun. Du solltest bloß wissen, dass viele dieser Dividendenkönig eher moderate Wachstumsraten bei einer selten günstigen Bewertung besitzen. Das führt dazu, dass deren Gesamtrendite häufig nicht so stark ausfällt.

Trotzdem kann man natürlich so manchen Dividendenkönig kaufen. Vielleicht für ein passives Einkommen. Oder für stabile, wenngleich moderate Renditen und die vorhandene Qualität. Aber, ich würde an deiner Stelle eines tun: Selektiv vorgehen und auf günstige Chancen warten, wenn sie sich ergeben.

Der Artikel Donald Trump liebt Dividendenkönige! Darum solltest du das … nicht ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Hormel Foods und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von PepsiCo.

Aktienwelt360 2024