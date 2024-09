Das ist meine Lieblings-Autoaktie – sie kommt aus Deutschland!

Autoaktien hatten in den letzten Monaten einen schweren Stand an der Börse. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Porsche-Aktie (WKN: PAG911) in jüngster Vergangenheit zu den schwächsten Werten auf dem deutschen Aktienmarkt gehörte. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat der schwäbische Autohersteller gut 30 % an Wert eingebüßt.

Meiner Meinung nach wurde Porsche allerdings zu hart von der Börse bestraft. Warum gerade der Sportwagenbauer aus Stuttgart mein Favorit unter allen Autoaktien der Welt ist, will ich euch hier verraten.

Schwacher Absatz

Hauptgrund für den Kurseinbruch der Porsche-Aktie in den vergangenen Monaten waren schwache Absatzzahlen. Im ersten Halbjahr verkaufte die deutsche Sportwagenschmiede mit 156.000 Fahrzeugen ca. 7 % weniger Autos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Vor allem der Absatz in China macht wie bei so vielen anderen deutschen Herstellern die größten Sorgen. Im Reich der Mitte brach der Verkauf im ersten Halbjahr um ein ganzes Drittel auf nur noch knapp 30.000 Autos ein. Aber auch auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verzeichnete Porsche einen Absatzrückgang um 6 %.

Es gibt einen Grund

Zweifellos kann sich auch Porsche nicht gänzlich der Absatzschwäche auf den internationalen Automärkten entziehen. Allerdings gibt es bei den Stuttgartern eine wesentlich wichtigere Erklärung für den Verkaufsrückgang, und zwar die Erneuerung der Modellpalette.

Der deutsche Sportwagenproduzent erneuert 2024 fünf seiner sechs Modellreihen. Das führt zu komplexen Modellübergängen mit Angebotslücken und Nachfragezurückhaltung. Schließlich warten viele Autokäufer gerne ein paar Monate, um das allerneueste Modell aus dem Hause Porsche zu fahren.

Hinzu kommt, dass Porsche derzeit mit Vollgas dabei ist, seine Modellpalette zu elektrifizieren. Auch die Schwaben sind gefordert, vom Macan über den Panamera bis zum 911er alle Fahrzeugreihen auf E-Antriebe umzustellen.

Starkes Wachstum

Trotz des angesprochenen Absatzrückgangs fielen die Geschäftszahlen von Porsche für das erste Halbjahr sehr gut aus. Der Umsatz lag mit ca. 19,5 Milliarden Euro über den von Analysten erwarteten 19,2 Milliarden Euro. Auch die operative Marge übertraf mit 15,7 % die Konsenserwartung der Experten von 15,3 %.

Wer sich die Zahlen von Porsche über einen längeren Zeitraum ansieht, dürfte sowieso vom Sportwagenhersteller überzeugt sein. In den letzten drei Jahren steigerten die Schwaben ihren Umsatz um 40 % und ihr operatives Ergebnis um 70 %. Diese eindrucksvolle Performance gelang ansonsten nur Ferrari und einigen Newcomern auf dem Automarkt.

Muss Porsche neue Konkurrenz fürchten?

A propos Newcomer: Viele kritische Stimmen sehen in neuen Premium-Sportwagenherstellern wie Lucid aus den USA und Xiaomi aus China mächtige Gegner für Porsche. Ich habe in dieser Frage eine völlig andere Meinung.

Meiner Meinung nach wird weder Lucid noch Xiaomi noch sonst wer kurz- oder langfristig ein ernsthafter Konkurrent der Stuttgarter. Mein Argument: Die Markenstärke und das Produktangebot von Porsche sind viel zu groß bzw. attraktiv, als dass sich der deutsche Sportwagenbauer vor neuen Wettbewerbern Sorgen machen müsste.

Mit Ferrari gibt es nur einen einzigen Hersteller weltweit, der in einer ähnlichen Liga spielt wie Porsche. Allerdings produziert die italienische Luxussportwagenschmiede deutlich weniger Autos und Umsatz.

Ein echtes Schnäppchen

Stellt sich zum Abschluss noch die Frage nach der Bewertung. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 14 ist die Porsche-Aktie zwar deutlich höher bewertet als die meisten anderen europäische Autohersteller (mit Ausnahme von Ferrari). Das hat aber auch seinen guten Grund! Mit einer operativen Marge von über 15 % und nach wie vor attraktiven Wachstumsraten ist das absolute Gewinnwachstum bei Porsche deutlich höher als bei Volkswagen & Co.

Ich kann Anlegern deshalb nur raten, sich die Porsche-Aktie ins Portfolio zu legen. Sie ist in meinen Augen derzeit ein Schnäppchen mit einem hervorragenden Kurspotenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Porsche-Aktie an der Börse mittel- bis langfristig wieder Gas geben wird.

Der Artikel Das ist meine Lieblings-Autoaktie – sie kommt aus Deutschland! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Peter besitzt keine Porsche-Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024