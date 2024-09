Deichmann hat Interesse an Schuhmarkenrechten von Esprit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Schuhhändler Deichmann hat ein Auge auf die Schuhmarkenrechte der insolventen Modekette Esprit geworfen.

Deichmann habe Interesse an den Schuhmarkenrechten von Esprit, erklärte ein Unternehmenssprecher am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf Markenrechte und nicht auf operative Firmenanteile des Unternehmens." Die Schuhe von Esprit passten "hervorragend" in das Portfolio des Essener Familienkonzerns. Beide Unternehmen seien bereits seit fünf Jahren Partner im Schuhbereich. Seit 2019 führe Deichmann Schuhe von Esprit im Sortiment, seit 2020 hätten beide Unternehmen gemeinsame Kollektionen entwickelt.

Bei Esprit war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Zuvor hatte "Business Insider" berichtet, dass Deichmann über die Markenrechte von Esprit verhandele, da der bisher geplante Deal mit dem britischen Investor Alteri offenbar nur schleppend vorankomme. Der Kaufvertrag mit Alteri sei bisher nicht unterzeichnet worden, schrieb das digitale Wirtschaftsmagazin ohne Angabe von Quellen.

Anfang August hieß es, die Esprit-Gläubigerausschüsse hätten sich einstimmig für das Angebot von Alteri und die Unterzeichnung einer Grundlagenvereinbarung mit dem Investor ausgesprochen. Der Eigentümer der Modeketten "Cecil" und "Street One" erwerbe die europäischen Rechte an der Marke "Esprit", um sie später wieder zu nutzen. Ein Käufer für das gesamte Unternehmen hatte sich nach dem zweiten Insolvenzverfahren in vier Jahren nicht gefunden. Viele Franchisenehmer, die die meisten "Esprit"-Modeboutiquen betrieben hatten, waren zuvor schon abgesprungen. Damit war das Ende aller 56 deutschen Esprit-Geschäfte besiegelt, rund 1300 Beschäftigte sind davon betroffen.

