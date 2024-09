dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW kappt Ausblick wegen Problemen mit Bremssystemen - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW kappt wegen Problemen mit zugelieferten Bremsen und der schwachen Geschäfte in China überraschend seinen Ausblick. In der Autosparte sind wohl über 1,5 Millionen Autos von technischen Maßnahmen betroffen, zudem kann BMW viele Autos derzeit wegen der problematischen Teile nicht ausliefern. Die Rückrufe kosten den Konzern aus München im dritten Quartal wohl einen hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, außerdem fallen die Verkäufe niedriger aus als gedacht. Konzernchef Oliver Zipse kappte am Dienstag sowohl den Ergebnisausblick als auch Auslieferungsziele und die Erwartung an den freien Finanzmittelfluss. Die Aktie verlor deutlich und zog andere Branchenwerte im ohnehin von Sorgen getrübten Umfeld mit nach unten.

ROUNDUP: Apple verliert vor EuGH im Streit um Steuernachzahlung

LUXEMBURG - Im Streit mit der EU-Kommission um rund 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen hat Apple vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine endgültige Niederlage erlitten. Die Richter in Luxemburg hoben ein vorheriges Urteil zugunsten von Apple auf und gaben der Brüsseler Behörde Recht.

ROUNDUP: Milliardenstrafe für Google von EuGH bestätigt

LUXEMBURG - Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen. Der Tech-Riese habe seinem eigenen Preisvergleichsdienst einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft und damit seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, entschieden die Richter in Luxemburg.

ROUNDUP: SAP-Rivale Oracle macht Hoffnung für KI-Geschäfte - Aktie zieht an

AUSTIN - Der US-Softwareriese Oracle hat im ersten Quartal zugelegt und zeigt sich weiter überraschend optimistisch. Die Cloudangebote machten Tempo beim Erlös - insbesondere das Geschäft mit Rechenleistung aus dem Netz, wie der SAP -Konkurrent am Vorabend in Austin (Texas) mitteilte. Dazu kündigte das Unternehmen eine umfassende Vereinbarung mit der Amazon -Tochter AWS an: Oracle-Datenbanken sollen künftig verstärkt auf der Cloudplattform des Marktführers laufen. Zudem bemühte sich Konzerngründer Larry Ellison, Sorgen um die Geschäftschancen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu zerstreuen. Die Oracle-Aktie stieg am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um fast neun Prozent.

ROUNDUP: Rüstungszulieferer Renk will auch durch Übernahmen wachsen - Kursrutsch

MÜNCHEN - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk rechnet in den kommenden Jahren mit Unternehmenszukäufen. Es gebe "erhebliche Wachstumschancen durch strategische M&A-Aktivitäten", teilte der Rüstungszulieferer am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttags in München mit. Der Fokus liege dabei auf dem Verteidigungsbereich. Für potenzielle Zukäufe und Fusionen will der Renk-Vorstand rund 380 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Huawei zeigt erstes doppelt auffaltbares Smartphone

SHENZHEN - Der chinesische Huawei-Konzern hat als Erster ein Smartphone vorgestellt, dessen Display sich zwei Mal auffalten lässt - und dadurch Tablet-Größe erreichen kann. In einem Seitenhieb gegen den Rivalen Apple demonstrierte Huaweidas Gerät in einem Livestream aus Shenzhen nur wenige Stunden nach der Präsentation neuer iPhones.

Stimmung in der Chemie-Industrie kühlt sich wieder ab

FRANKFURT - Die Chemie-Industrie in Deutschland blickt weiterhin vorsichtig in die Zukunft. Die Erholung habe im zweiten Quartal an Schwung verloren, berichtete der Branchenverband VCI am Dienstag in Frankfurt. Die deutsche Industrie habe in den vergangenen drei Monaten die Produktion gedrosselt und sich mit Bestellungen zurückgehalten. Auch die Nachfrage aus dem Ausland sei rückläufig. Zudem verkauften Pharmafirmen zuletzt weniger. An den Prognosen für das Gesamtjahr hielt der Verband dennoch fest. Demnach soll der Umsatz 2024 um 1,5 Prozent und die Produktion um 3,5 Prozent steigen.

ROUNDUP/Kameras und KI: Apple stellt iPhone 16 vor

CUPERTINO - Apple setzt bei seinen neuen iPhones auf bessere Kameras und Künstliche Intelligenz. Viele der neuen KI-Funktionen werden Nutzer in der Europäischen Union allerdings zunächst nicht erleben. Der Konzern hält sie unter Verweis auf rechtliche Unsicherheiten durch das neue Digitalgesetz DMA zurück. Mit neuer Software für die AirPods-Ohrhörer könnte Apple zugleich den Hörgeräte-Markt aufmischen, auch in Deutschland.

Weitere Meldungen -Mehr Bestellungen für Elektro- und Digitalindustrie -Tausende ZF-Mitarbeiter protestieren gegen Stellenabbau -Deutsche Börse verliert Aufsichtsratschef -Bayer: Finerenon kann Diabetesrisiko bei Herzinsuffizienz reduzieren -Kreise: Große US-Banken müssen Kapitalpolster doch nicht so stark aufstocken -ROUNDUP: Deutliche Kostensteigerungen bei Straßenprojekten des Bundes -Institut: Bundeswehr-Aufrüstung kommt nur sehr langsam voran -Bayer sieht Wirksamkeit von Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden untermauert -ROUNDUP: Kassenärzte für Strafgebühr bei ungenutzten Arztterminen -SpaceX-Mission 'Polaris Dawn' ist gestartet -Herzstiftung: Herzschwäche ist Volkskrankheit -Wirtschaftsminister fordert Kaufanreize für E-Autos -Hipp zu Unterlassung irreführender Werbung verurteilt -Studie: Landwirtschaft könnte Treibhausgase stark reduzieren -ROUNDUP: Australien will Mindestalter für Nutzung sozialer Medien -Rückzahlung von Staatsgeld: Ryanair kündigt Berufung an -Deutsche Bahn: Stromausfall war Ursache der Großstörung -Breitbandverband: Bund wird Glasfaserziel verfehlen -Reederei-Partner stellen Alternativplan wegen Huthi vor -Absturz mit 152 Toten: Pariser Gericht verurteilt Airline

