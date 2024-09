So investiert man in das volle Potenzial des Krypto-Universums - mit einem einzigen ETP

Werbung

Traditionell sind die Sommermonate für die Finanzmärkte eine eher ruhigere Phase. Die aktuellen Entwicklungen zeigen daher, in was für turbulenten Zeiten wir uns bewegen. Doch Zeiten großer Volatilität stellen immer auch große Chancen für Investoren mit einer langfristigen Perspektive dar. Kein Sektor liefert in dieser Hinsicht ein so gigantisches Potenzial wie der Krypto-Sektor, denn wir befinden uns bereits seit längerem in einer Phase des Umbruchs, in der die analoge Welt in die digitale Welt migriert.

Das gilt sowohl für diverse gesellschaftliche Aspekte als auch für die Wirtschaft. Das Geschäft mit Informationen ist durch E-Commerce, Social Media und zunehmend virtuellen Freizeitangeboten zum lukrativsten der Welt geworden. Nun beginnt jedoch die nächste Phase der digitalen Wirtschaft. Die Abbildung von echten Vermögenswerten im digitalen Raum. Die Blockchain-Technologie und der Krypto-Sektor liefern dafür die nötige Infrastruktur. Finanz-Giganten wie BlackRock und Co. sprechen mittlerweile von einer Tokenisierung von Aktien, Immobilien, Kunst und diversen anderen Vermögenswerten und haben bereits begonnen, entsprechende Geschäftsmodelle aufzubauen.

Ethereum als Grundstein für diese neue Welt

Die „Kryptowährung“ Ethereum rückt hierbei ins Rampenlicht und die Anführungszeichen sind bewusst gesetzt, denn bei Ethereum handelt es sich nicht wirklich um eine Kryptowährung wie Bitcoin, sondern vielmehr um ein dezentrales, global agierendes Betriebssystem, auf dem sämtliche wirtschaftlichen Anwendungen ohne ein Unternehmen oder anderen zentralen Akteur umgesetzt werden können. Vor allem Finanzdienstleistungen stehen hier im Fokus und können ohne das Vertrauen in einen Mittelsmann, einschränkungslos und weltweit umgesetzt werden. Wirtschaftsteilnehmer benötigen lediglich Zugang zum Internet und ein Gerät, mit dem sie ihre eigenen digitalen Geldbörsen bedienen und mit dieser neuen Welt interagieren können.

Aus der Investment-Perspektive liefert das ein riesiges Potenzial, denn, anders als mit dem Internet, ist es hier möglich, direkt in die zugrundeliegende Infrastruktur zu investieren. Das macht Ethereum als ein Investment so chancenreich: Wenn das auf der Ethereum-Blockchain errichtete Ökosystem weiterwächst und den wirtschaftlichen Mehrwert erhöht, dann steigt auch der Wert von Ethereum durch die stärkere Nutzung.

Damit liefert Ethereum eine indirekte Möglichkeit, an dem Potenzial des Großteils des gesamten Krypto-Sektors zu partizipieren, ohne dabei das erhebliche Risiko eingehen zu müssen, dass bei einem Investment in kleinere Altcoins unumgänglich ist. Aufgrund seines großen Netzwerkeffekts und der Relevanz im Krypto-Sektor liefert Ethereum damit ein potenziell noch größeres Rendite-Potenzial als Bitcoin, da das Netzwerk wesentlich größere und komplexere Anwendungsfälle ermöglicht – bei einem gleichzeitig ähnlichen Risikoprofil. Während die meisten Altcoins nach spätestens einem Krypto-Bullrun wieder in der Versenkung verschwinden, hat Ethereum sich als tragende Säule des Sektors etabliert.

Hat die Stunde von Ethereum geschlagen?

Der Krypto-Sektor bewegt sich in etwa 4-jährigen Zyklen, die sich stark an die Liquiditätszyklen der Märkte anlehnen, die durch die immer drastischeren geldpolitischen Interventionen der Zentralbanken seit der Finanzkrise 2008 bestimmt werden und sich ebenfalls in einem Zeitraum von 3 bis 5 Jahren bewegen – dem Refinanzierungszeitraum vieler Unternehmens- und Staatsschulden. Bereits seit Anfang 2023 befindet sich der Krypto-Sektor in seinem neuen Zyklus und hat für entsprechende Kurssteigerungen bei Bitcoin, Ethereum und vielen Altcoins gesorgt. Ethereum hinkt der Performance von Bitcoin dabei jedoch noch um einiges hinterher. Das ist jedoch nichts Ungewöhnliches, da Bitcoin als Zugpferd des Sektors stets die Richtung vorgibt und der Rest des Marktes folgt.

Für Ethereum war dieser Sommer jedoch ein Meilenstein in Sachen Adaption, da seit einigen Wochen Spot-Ethereum-ETFs an der Wallstreet zugelassen und zum Handel verfügbar sind und der amerikanischen Finanzwelt somit einen direkten Zugang zu Ethereum liefern. Trotz der für die Sommerphase typischen geringeren Handelsvolumen und geringerer Nachfrage konnten die ETFs ähnlich wie die im Januar 2024 gestarteten Bitcoin-ETFs der neuen Anbieter bisher deutliche Zuflüsse verzeichnen.

Das Makro-Bild liefert jedoch das Setup für den perfekten Sturm und eine weitere explosionsartige Performance des gesamten Krypto-Sektors, da der aktuelle Liquiditätszyklus in seine nächste Phase übergeht. Die anhaltende Schuldenaufnahme der US-Regierung, eine zunehmende globale geldpolitische Lockerung vieler Zentralbanken und eine Federal Reserve, die kurz vor dem Übergang in die nächste Zinssenkungsphase steht, liefern das Fundament dafür, dass ab Herbst 2024 wieder deutlich mehr Liquidität in die Märkte fließen kann und Risk-On-Assets wie Aktien und allen voran Kryptowährungen nach oben treibt. Ethereum als Infrastruktur für einen Großteil des Sektors kann dadurch indirekt und anhand eines steigenden Interesses seitens der Wallstreet auch ganz direkt profitieren.

Das richtige Werkzeug für ein Investment: Der WisdomTree Physical Ethereum ETP

Auch wenn der Sektor in Sachen Usability und Zugang weitere Fortschritte macht, kann ein direktes Investment in Kryptowährungen für traditionelle Anleger weiterhin mit einigen Hürden verbunden sein. Zusätzlich zur reinen Funktionalität bestehen auch aufgrund einiger anderer Aspekte gewisse Fallstricke. Beispielsweise muss die Steuerpflicht bei Kryptowährungen komplett selbst dokumentiert werden und bei einer Haltefrist von weniger als einem Jahr fällt die (bei vielen höhere) Einkommenssteuer statt der Kapitalertragssteuer an. Will man zudem am Staking partizipieren – dem Mechanismus zur Sicherung der Ethereum-Blockchain, bei dem man für gesperrte Ethereum-Einheiten eine entsprechende Belohnung ähnlich einem Zins bekommt – ist dies über eine eigene Wallet für Laien nicht besonders einfach umsetzbar und erfordert ein hohes Mindestkapital.

All diese Hürden kann man umgehen, indem man ein Investment über einen ETP realisiert und somit das Ethereum-Engagement nahtlos in das eigene Gesamt-Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen traditionellen Vermögenswerten integriert. Mit dem WisdomTree Physical Ethereum ETP bietet sich Anlegern ein exzellentes Werkzeug, um ein Investment in Ethereum entsprechend umzusetzen. Die Gebühren sind mit 0,35% branchenüblich, der ETP ist an allen gängigen europäischen Handelsplätzen gelistet und bietet für die physische Verwahrung der Ethereum-Einheiten höchste Sicherheitsstandards.

Ein ganz großer Pluspunkt, die der WisdomTree Physical Ethereum ETP jedoch vor allem seinen US-Pendants voraus hat, ist, dass das Ethereum-Staking bei diesem ETP integriert ist. Das bedeutet, dass der ETP eine Staking-Rendite auf der Grundlage des Anteils der gestaketen Assets generiert. Diese Gesamt-Aufstellung macht den WisdomTree Physical Ethereum ETP zu einem perfekten Instrument für europäische Investoren, um ein Engagement in Ethereum und damit den breiteren Krypto-Sektor einfach und effizient umzusetzen.

WisdomTree Physical Ethereum

WKN A3GQ45 ISIN GB00BJYDH394 Basiswert US Dollar Produktkategorie Anlageprodukte Derivatekategorie ETC-/ETN-Zertifikat Emittent WisdomTree Management Gebühr p.a.* 0,35%

*Bitte beachten Sie, dass neben der Managementgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Produktes mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.

Ein Krypto-Portfolio wäre jedoch nicht komplett, ohne auch ein Engagement in den Platzhirsch Bitcoin zu haben. Bitcoin ist und bleibt das Zugpferd des Krypto-Sektors und liefert als Makro-Asset das vielleicht beste Chance-Risiko-Verhältnis, welches man an den Finanzmärkten finden kann. Mehr zum WisdomTree Physical Bitcoin ETP erfahren Sie in der entsprechenden Investment-Idee oder direkt bei WisdomTree.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister WisdomTree. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.