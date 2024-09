DHL Express rüstet sich für Sendungsflut im Weihnachtsgeschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Expresstochter des Logistikriesen DHL baut mit Investitionen von rund 100 Millionen Euro ihr Zustellnetz im Weihnachtsgeschäft aus, um eine Flut von Expresssendungen über die Feiertage bewältigen zu können.

DHL Express werde auch im Zuge der laufenden Modernisierung seiner Luftfrachtflotte acht neue Boeing 777-Frachtflugzeuge in den Dienst stellen und die Luftfrachtkapazitäten erweitern, teilte DHL Express am Donnerstag mit. Das internationale Paketsortier- und Zustellnetzwerk solle ausgebaut werden. Die Sparte gehe "von einem gesunden Anstieg der Nachfrage nach Expressdiensten im vierten Quartal aus", sagte Express-Chef John Pearson.

DHL Express erwarte in der Hochsaison hohe Volumensteigerungen bei der Luftfracht, hieß es weiter. Dies gelte vor allem für Strecken aus China. Die acht neuen Boeing-Frachflugzeuge sollen auf Routen zwischen Asien und Europa eingesetzt werden. Auch in zusätzliche Abfertigungs- und Sortierkapazitäten im Bodennetzwerk werde investiert. Damit würden etwa Möglichkeiten geschaffen, um Fracht bei hoher Nachfrage oder eventuellen Störungen in der Lieferkette umzuleiten.

Für DHL wird sich im Weihnachtsgeschäft entscheiden, wie der Konzern im Gesamtjahr abschneidet. Der Bonner Konzern bereitet sich entsprechend auf den Endspurt vor. Im deutschen Paket- und Briefgeschäft stockt der Konzern in der Saison sein Personal in der Regel deutlich auf. Finanzchefin Melanie Kreis hat für 2024 einen operativen Gewinn (Ebit) in einer Spanne von sechs und 6,6 Milliarden Euro prognostiziert. Im Geschäft um die Feiertage wird sich entscheiden, ob DHL nur das untere Ende der Spanne erreichen kann oder ob mehr drin ist. Im Halbjahr summierte sich der operative Gewinn auf 2,6 Milliarden Euro.

