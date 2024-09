Swisscom - Italien prüft Übernahme von Vodafone Italia vertieft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die italienische Wettbewerbsbehörde nimmt den Kauf der italienischen Tochter des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone durch die Swisscom genauer unter die Lupe.

Eine solche Untersuchung sei in der Telekombranche nicht ungewöhnlich und Swisscom erwarte den Abschluss der Transaktion weiterhin im ersten Quartal 2025, teilte der Schweizer Telekomkonzern am Donnerstag mit. "Insgesamt verläuft die Übernahme von Vodafone Italia nach Plan." Swisscom will Vodafone Italia für acht Milliarden Euro in bar übernehmen und dann mit seiner italienischen Festnetz-Tochter Fastweb zusammenlegen.

