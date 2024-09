GNW-Adhoc: Rackspace Technology arbeitet mit der CAS zur Beschleunigung von wissenschaftlichen Durchbrüchen mittels Modernisierung ihrer OpenStack Private Cloud und Erzielung von Kosteneinsparungen, Systemoptimierung und Konsistenz zusammen

^Die CAS nutzt eine aktualisierte, unternehmenskritische Private-Cloud-Umgebung

zur Unterstützung modernster, lebensrettender, chemiebezogener und biowissenschaftlicher Forschung SAN ANTONIO, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (https://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI- Technologiedienstleistungen, hat heute die Zusammenarbeit mit der CAS, einer Abteilung der American Chemical Society, bekanntgegeben, um deren Durchbrüche im Bereich des wissenschaftlichen Wissensmanagements durch die Modernisierung ihrer OpenStack(®) Private Cloud zu beschleunigen. Die geschäftskritische Private Cloud-Umgebung unterstützt die CAS dabei, wissenschaftlichen Innovatoren Zugang zu hochmoderner, lebensrettender, chemiebezogener und Forschung im Bereich der Biowissenschaften zu verschaffen. Als führender Anbieter wissenschaftlicher Informationen verbindet die CAS das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Die CAS wurde 1907 auf Basis von Freiwilligenarbeit gegründet und wurde 1956 offiziell zu einer selbsttragenden Abteilung. Die CAS ist seit über zehn Jahren ein OpenStack-Kunde von Rackspace Technology. ?Wir helfen Menschen, Unternehmen, Institutionen und Wissenschaftlern, wissenschaftliche Innovationen wie Krebsmedikamente und Impfstoffe schneller zu entwickeln. Es mag wie ein Klischee klingen, aber die CAS trägt dazu bei, wissenschaftliche Entdeckungen zu ermöglichen, die das Leben von Menschen retten", so Luke Chandler, Senior Director of Cloud Platforms and Solutions, Infrastructure and Support Services bei der CAS. ?Wir haben uns mit Rackspace als Managed Service Provider zusammengetan, um die Messlatte für unsere Private Cloud auf OpenStack höher zu legen - von der Ausfallsicherheit über die Zuverlässigkeit bis hin zur Robustheit der Dienste. Wir haben ein komplettes Redesign durchgeführt, um unsere Cloud-Infrastruktur zu modernisieren." Die CAS wollte ihre OpenStack-Umgebung modernisieren, um die Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Funktionalität ihrer privaten Cloud, in der ihre Lösungen gehostet werden, zu verbessern. Dabei legte die CAS den Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, um die höchsten Anforderungen an ihre Cloud-Plattform zu erfüllen. Ein wichtiges Projekt war ein MVP-Upgrade (Minimal Viable Product, deutsch: minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt), bei dem die CAS auf mehrere neuere OpenStack-Versionen ohne Ausfallzeiten aktualisieren konnte. Rackspace Technology stellt sein Fachwissen zur Verfügung und verwaltet drei wichtige CAS OpenStack-Umgebungen, die vor Ort in seinen Rechenzentren bereitgestellt werden, darunter: * eine Entwicklungs-Cloud zum Testen von Updates * eine nicht-produktive Cloud für Vorproduktionstests * eine Produktions-Cloud, die Live-Dienste auf der neuesten Hardware hostet ?Rackspace hat entscheidend dazu beigetragen, dass die CAS eine robuste Private Cloud implementieren konnte, die mehr Wahlmöglichkeiten bietet. Die Partnerschaft und die Führung von Rackspace waren entscheidend für diese Transformation. Dieses Projekt, bei dem viel auf dem Spiel stand, war ein großer Schritt nach vorn für die CAS und hat zur Glaubwürdigkeit und zum Erfolg der Organisation beigetragen", fügte Chandler hinzu. ?95 % der Organisationen, die OpenStack nutzen, haben sich für einen Partner entschieden - daher ist es entscheidend, einen erfolgreichen Partner zu finden. Rackspace war 2010 Mitbegründer von OpenStack. Wir wissen also, wie man eine OpenStack-Infrastruktur in großem Maßstab aufbaut", so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer für Private Cloud, Rackspace Technology. ?Wir haben der CAS bei der Skalierung geholfen, da das Unternehmen über eine große Anzahl von Knoten verfügt. Dank unserer Erfahrung und unseres Know-hows sind wir in der Lage, den Erfolg unserer Kunden zu sichern, indem wir die Bereitstellung zu deutlich geringeren Kosten optimieren." Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die CAS auf die Unterstützung der Einführung ihrer neuen Produktlinie für Biowissenschaften, der CAS BioFinder

Discovery Platform(TM), und durchläuft gleichzeitig ein komplettes Private Cloud

OpenStack Lifecycle-Programm. Die nächste Zusammenarbeit und Iteration der CAS Private Cloud zielt darauf ab, kundenorientierte Produkte besser zu unterstützen und neue Workloads zu ermöglichen. Weitere Informationen über die OpenStack-Modernisierung von Rackspace Technology bei der CAS finden Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/cas). Über die CAS Die CAS (https://www.cas.org/) verbindet das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit umfangreichste, von Menschen kuratierte Sammlung wissenschaftlicher Daten auf und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf die CAS, um Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, um schneller von der Inspiration zur Innovation zu gelangen. Die CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. Vernetzen Sie sich mit uns auf cas.org. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienste. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °