Unspektakulär, aber voller Potenzial: Zwei Aktien mit genialen Geschäftsmodellen!

Aktien mit genialen Geschäftsmodellen gesucht? An der Börse gelten Unternehmen, die nicht durch spektakuläre Kursbewegungen oder innovative Produkte von sich reden machen, oft als langweilig. Dabei können gerade solche Unternehmen langfristig ein hervorragendes Investment sein, vor allem wenn sie sich in einer wachsenden Nische befinden.

Zwei solcher langweiligen Aktien sind meiner Meinung nach Cintas (WKN: 880205) und Otis Worldwide (WKN: A2P1UZ). Sie überzeugen durch ihre unspektakulären, aber stabilen Geschäftsmodelle. Starke Cashflows gehören ebenso dazu wie attraktive Kapitalrenditen. Werfen wir heute einen genaueren Blick auf diese beiden Player.

Cintas: Der stille Marktführer im Bereich Business Services

Cintas ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen für Unternehmen spezialisiert hat. Dazu gehören in erster Linie die Herstellung und der Verkauf von Uniformen und Arbeitskleidung. Das Unternehmen bietet aber auch zahlreiche andere Produkte und Dienstleistungen an, wie z.B. Fußmattenservice, Brandschutzprodukte und -dienstleistungen oder klassische Reinigungsdienste.

Was auf den ersten Blick nach einem wenig aufregenden Geschäft klingt, ist in Wirklichkeit eine äußerst profitabler Nischenmarkt mit stabiler Nachfrage. Cintas bedient hier Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter das Gesundheitswesen, die Gastronomie und die Industrie.

Das Geschäftsmodell zeichnet sich vor allem durch wiederkehrende Umsätze aus langfristigen Verträgen aus, die für stabile Cashflows sorgen. Darüber hinaus ist es dem Unternehmen gelungen, seine Marktposition durch kontinuierliche Effizienzsteigerungen und Akquisitionen zu stärken. Allein in den letzten zehn Jahren wurden laut Tracxn acht Unternehmen übernommen. Heute gilt Cintas mit einem Marktanteil von 30 % in den USA als klarer Marktführer.

Den Burggraben, also der Schutz vor der Konkurrenz, würde ich mit der hohen Kundenbindung sowie die Expertise im Management komplexer Logistikprozesse beschreiben. Am Ende dürfte es sich also der Konkurrenz schwer fallen, Kunden abzuwerben aufgrund hoher Opportunitätskosten.

Für eine klassische Qualitätsaktie wäre daher eine Prämie bei der Bewertung der Aktie durchaus gerechtfertigt. Allerdings finde ich ein aktuell erwartetes KGV von 48 (Stand 30.8.24, Morningstar) für diesen Wert bei einem historisch gelieferten Wachstum im hohen einstelligen Bereich derzeit eindeutig zu hoch. Auch das doppelt so schnell angestiegene EPS löst diesen Konflikt nicht.

Otis Worldwide: Aktie mit genialem Geschäftsmodell

Otis Worldwide ist meines Erachtens ein weiteres Unternehmen, das auf den ersten Blick unscheinbar wirken mag, aber über ein starkes und zugleich bewährtes Geschäftsmodell verfügt. Konkret handelt es sich um den weltweit führenden Hersteller und Serviceanbieter von Aufzügen und Fahrtreppen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1854 hat Otis die moderne urbane Mobilität entscheidend mitgeprägt. Heute trägt etwa jeder fünfte weltweit installierte oder gewartete Aufzug den Markennamen Otis – ein Zeichen für die starke Marktpräsenz des Unternehmens.

Starkes Servicegeschäft und Burggraben machen den Unterschied

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Otis liegt in den sicheren und stetigen Einnahmen aus dem Servicegeschäft. Aufzüge haben eine lange Lebensdauer, oft mehrere Jahrzehnte, in denen regelmäßige Wartungen und Reparaturen erforderlich sind. Diese Dienstleistungen sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch für die Sicherheit unerlässlich.

Durch sie generiert Otis planbare und wiederkehrende Einnahmen, die eine stabile Grundlage für das Unternehmen bilden. Die Instandhaltungsarbeiten werden häufig durch langfristige Verträge gesichert.

Darüber hinaus bieten die installierten Systeme eine lange Lebensdauer, da ein Austausch der Aufzüge für die Kunden nur selten wirtschaftlich sinnvoll ist. Mit jeder zusätzlich verkauften Einheit steigen jedoch langfristig die Serviceeinnahmen von Otis – ein zentraler Baustein des Erfolgsmodells.

Was Otis heute von anderen Anbietern unterscheidet, ist nicht nur der hohe Marktanteil, sondern auch das große Vertrauen, das die Marke in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit genießt. Der Aufzugsmarkt ist hart umkämpft, keine Frage. Doch Otis zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung und technische Innovationen aus.

Dies spiegelt sich auch im Marktanteil wider: Obwohl vier von fünf Aufzügen nicht von Otis stammen, gibt es keinen Anbieter mit einem höheren Marktanteil oder einer vergleichbaren globalen Präsenz.

Megatrends treiben das Marktwachstum

Ebenfalls wichtig: Otis profitiert stark von der fortschreitenden Urbanisierung. Da immer mehr Menschen in die Städte ziehen, steigt der Bedarf an Hochhäusern, die mit modernen Aufzügen ausgestattet werden müssen.

Der Weltmarkt für Aufzüge und Fahrtreppen soll dabei in den nächsten Jahren jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, wobei vor allem die Schwellenländer als Wachstumstreiber gelten. Gleichzeitig besteht auch in den Industrieländern weiteres Potenzial. Vor allem die alternde Gesellschaft, die zunehmend auf barrierefreie Mobilität angewiesen ist, könnte die Nachfrage nach Aufzügen und Fahrtreppen weiter ankurbeln.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 (Stand 30.8.24, Morningstar) ist für einen teilweise zyklischen Wert akzeptabel. Im Vergleich zu Unternehmen wie Cintas sind die Wachstumsraten aber nicht ganz so überzeugend. Dennoch könnte Otis – dank seines stabilen Geschäftsmodells und seiner führenden Marktposition – eine solide Anlagemöglichkeit mit langfristigem Potenzial darstellen.

Fazit zu den Aktien mit genialen Geschäftsmodellen

Cintas und Otis Worldwide mögen auf den ersten Blick unscheinbar wirken, doch ihre erfolgreichen Geschäftsmodelle sind von tiefen Burggräben durchzogen und machen sie zu starken und stabilen Akteuren in der Wirtschaft. Ihre Preissetzungsmacht ist beeindruckend. Das kommt auch an der Börse gut an.

Beide Aktien notieren unweit ihrer Allzeithochs. Wer in solche scheinbar langweiligen Aktien investiert, setzt auf Kontinuität und langfristige Wertschöpfung – eine Strategie, die sich in der Vergangenheit oft ausgezahlt hat.

