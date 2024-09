Der Dax hat nach den jüngsten Kursgewinnen etwas geschwächelt. Das Ausbleiben von Impulsen, vor allem aber die Unsicherheit rund um die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, hielten den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn im Zaum. Das Börsenbarometer gab am Montag um 0,35 Prozent auf 18.633 Prozent nach. Der MDax der mittelgroßen Titel fiel um 0,54 Prozent auf 25.412 Zähler.

Die neue Woche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein. Die US-Notenbank Fed gibt diese am Mittwochabend bekannt. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine große Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten."

"Geht es nach den Ökonomen und Notenbank-Beobachtern, tendieren diese eher zu einem kleinen Zinsschritt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Die Experten der Commerzbank schrieben: "Eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte könne für viele Investoren ein Beleg dafür sein, dass sich die Fed wirklich Sorgen um die Wirtschaft macht und möglicherweise zu lange mit der Zinswende abgewartet hat." Diesen Eindruck wolle die US-Notenbank vermeiden.

Infineon-Papiere auf Abwärtskurs

Am Montag blieben größere Kursausschläge bei Einzelaktien im Dax aus. Besonders auffällig war der Rückgang der Infineon-Aktien um fast 2,6 Prozent, gefolgt von den Vorzügen von Sartorius, die um etwa 2,4 Prozent nachgaben. Auch die Siemens-Energy-Aktie, die am Freitag auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen war, verzeichnete am Montag einen Rückgang von 0,6 Prozent. Trotz dieses Rücksetzers bleibt der Kursanstieg in diesem Jahr mit fast 140 Prozent beeindruckend.

Im Gegensatz dazu zeigte sich der Deutsche Leitindex bei einigen Einzelwerten positiv. Die Zalando-Aktie konnte um etwa 1,7 Prozent zulegen, während die Papiere von Heidelberg Materials einen Anstieg von rund 0,3 Prozent verzeichneten.

Stefan Raabs Rückkehr pusht RTL-Aktie

Die Ankündigung einer neuen Show auf dem Streamingdienst RTL+ durch den Entertainer Stefan Raab ist am Montag an der Börse gut angekommen. Die im Mittelwerte-Index MDax enthaltenen Aktien der RTL Group gewannen rund 2,9 Prozent auf circa 30,30 Euro.

Raab war fast ein Jahrzehnt lang von der Bildfläche verschwunden. Die neue Sendung mit dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei StefanRaab" soll am Mittwoch um 20.10 Uhr auf RTL+ laufen. Sein "Final Fight" gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich hatte derweil für eine sensationelle Quote gesorgt: In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Show laut RTL 52,9 Prozent. Demnach schalteten in der Spitze bis zu 7,54 Millionen Leute ein.

(mit Material von dpa-AFX)