EQS-News: FUCHS und E-Lyte eröffnen in Kaiserslautern die erste deutsche Produktionsanlage für Elektrolyt-Lösungen

FUCHS und E-Lyte eröffnen in Kaiserslautern die erste deutsche Produktionsanlage für Elektrolyt-Lösungen



Am 13. September 2024 wurde am FUCHS-Standort in Kaiserslautern die erste deutsche Produktionsanlage für Elektrolyt-Lösungen feierlich eröffnet. Mit einem Produktionsvolumen von bis zu 20.000 Tonnen Elektrolyt pro Jahr setzt die E-Lyte Innovations GmbH einen bedeutenden Meilenstein in der Herstellung von Hochleistungs-Elektrolyten für Lithium-Ionen-Batterien, Natrium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren. Ein Großteil dieser Produktion wird direkt dem Markt für batterieelektrische Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Im Mai 2022 hat die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe 28 Prozent der Anteile der E-Lyte Innovations GmbH übernommen. Mit der Beteiligung ist FUCHS in den schnell wachsenden Markt für Elektrolyte eingestiegen, die als wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem für die E-Mobilität insbesondere in Europa zunehmend an Bedeutung gewinnen. Mit der Umsetzung dieses Projektes konnte sich E-Lyte als erstes deutsches Unternehmen etablieren, das dem europäischen Batteriemarkt eine der wichtigsten Komponenten aus europäischer Produktion anbieten kann.



Gemeinsam haben die strategischen Partner in Kaiserslautern die notwendige Fertigungsinfrastruktur geschaffen, um E-Lyte die Industrialisierung, Skalierung und das weitere Wachstum zu ermöglichen. Die Produktionsanlage ist nicht nur eine der modernsten ihrer Art, sondern revolutioniert auch den Prozess der Elektrolytherstellung. Die hochautomatisierte Anlage steuert die Rohstoffzufuhr präzise und sauber. Dank dieses effizienten Systems werden deutlich weniger Lösungsmittel für die Reinigung benötigt, was nicht nur die Produktionskosten, sondern auch den entstehenden Abfall erheblich reduziert. Dies macht den gesamten Prozess nachhaltiger und umweltfreundlicher – ein Grund, warum der Aufbau der Anlage durch das Umweltinnovationsprogramm in Deutschland gefördert wurde.

„Mit der Kooperation wollten wir uns neue Wege im Bereich der New Mobility eröffnen“, nennt CEO Stefan Fuchs die Beweggründe seines Unternehmens für die strategische Partnerschaft. „Wir haben mit E-Lyte unser Kompetenzfeld erweitert und sind in den Batteriemarkt eingestiegen – ein neues Terrain außerhalb der klassischen Schmierstoffe. Mit unserer Expertise im Bereich der Schmierstoffe und Funktionsflüssigkeiten können wir nun den gesamten Bedarf entlang des Lebenszyklus einer Batterie abdecken.“



Der FUCHS-CEO zeigte sich insbesondere beeindruckt von der Schnelligkeit, mit der sich E-Lyte von einem Start-up aus Münster zu einem wichtigen europäischen Akteur im Batteriemarkt entwickelt habe: „Wir sind stolz darauf, als starker Partner mit Prozess- und Produktions-Know-how den Aufbau dieser hochmodernen Produktionsanlage für maßgeschneiderte Elektrolyte unterstützt zu haben.“ Es sei großartig, dass diese Vorreiterrolle auch durch die Nominierung für den Deutschen Gründerpreis anerkannt werde. E-Lyte zählt zu den Top 3-Finalisten in der Kategorie „Aufsteiger", die Preisverleihung findet am 24. September 2024 im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin statt.

Mannheim, 16. September 2024



Erste internationale Fachkonferenz zu Flüssigkeiten in Batterien: Solutions & Fluids for Batteries Conference (SFBC) am 12. September 2024 in Kaiserslautern –

Im Rahmen der Eröffnung der neuen Produktionsanlage für Elektrolyt-Lösungen fand am 12. September 2024 in Kaiserslautern die weltweit erste Fachkonferenz statt, die sich ausschließlich mit Flüssigkeiten in und um Batterien beschäftigt. Die „Solutions & Fluids for Batteries Conference“ (SFBC) wurde von der FUCHS-Tochter FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH und der E-Lyte Innovations GmbH organisiert. Rund 120 Teilnehmende profitierten von den Beiträgen, die sich mit Elektrolyten und Fluiden für innovative Energiespeicherlösungen befassten und darauf abzielten, die Rolle dieser wichtigen Komponenten in der Energiewende zu beleuchten.

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

