EQS-News: Semperit gewinnt im Q2 2025 an Fahrt: Operatives Ergebnis gegenüber Startquartal deutlich verbessert – Auftragslage weiter erholt

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Semperit gewinnt im Q2 2025 an Fahrt: Operatives Ergebnis gegenüber Startquartal deutlich verbessert – Auftragslage weiter erholt



13.08.2025 / 07:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Semperit gewinnt im Q2 2025 an Fahrt: Operatives Ergebnis gegenüber Startquartal deutlich verbessert – Auftragslage weiter erholt

EBITDA steigt im Q2 2025 auf 19,6 Mio. EUR (Q1 2025: 11,1 Mio. EUR)

Umsatz im ersten Halbjahr erreicht 320,5 Mio. EUR und EBITDA 30,7 Mio. EUR

Erholung der Auftragslage setzt sich nach verhaltenem Jahresstart fort

Robuste Bilanz mit Eigenkapitalquote von 45,5% und 112,9 Mio. EUR Liquidität

Ausblick für operatives EBITDA in Bandbreite von 65 Mio. bis 85 Mio. EUR bestätigt

Wien, 13. August 2025 – Die Geschäftsentwicklung der Semperit-Gruppe war im ersten Halbjahr 2025 von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld gekennzeichnet, wobei im zweiten Quartal eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Startquartal erzielt wurde. Auch die Erholung der Auftragslage setzte sich fort. Der Umsatz im ersten Halbjahr belief sich auf 320,5 Mio. EUR (–7,2%) und das EBITDA auf 30,7 Mio. EUR (–35,2%). Das operative EBITDA vor Projektkosten lag bei 32,9 Mio. EUR (–31,3%).

„Nach einem herausfordernden Jahresstart haben wir im zweiten Quartal an Dynamik gewonnen. EinAnziehen der Auftragslage ab März untermauert diesen Trend. Sowohl Auftragseingang im ersten Halbjahr als auch Auftragsstand per Ende Juni liegen über dem Niveau des Vorjahres“, sagt Semperit-CEO Manfred Stanek. „Wir gehen von einer weiteren Erholung im zweiten Halbjahr aus und werden diese nutzen, um unsere Marktposition in allen Geschäftsbereichen weiter zu stärken. Unser Fokus liegt dabei auf Produktinnovationen sowie weiteren Kostenoptimierungen und Effizienzsteigerungen“, so Stanek weiter.

Der Free Cashflow – der um Zinszahlungen bereinigte Netto-Geldfluss, der für strategische Wachstumsinvestitionen, Dividenden und Tilgung von Fremdkapital zur Verfügung steht – betrug 13,9 Mio. EUR (Vorjahr: 23,6 Mio. EUR).

Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz und Finanzierungbasis mit einer Eigenkapitalquote von 45,5% (31. Dezember 2024: 47,2%) und einem Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 1,7x (31. Dezember 2024: 1,2x). Die Liquiditätsreserven beliefen sich auf 112,9 Mio. EUR, darüber hinaus sind nicht gezogene Kreditlinien über 100 Mio. EUR verfügbar.

Ausblick

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt und das operative EBITDA in einer Bandbreite von 65 Mio. EUR bis 85 Mio. EUR erwartet. Die ergebniswirksamen Kosten für das Digitalisierungsprojekt werden sich dabei auf rund 5 Mio. EUR belaufen.

Ergebnisentwicklung im Detail:

Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) ausschließlich auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete einen Umsatz von 320,5 Mio. EUR (–7,2%). Die Division SIA, die Schläuche und Profile umfasst, erzielte einen Umsatz von 133,6 Mio. EUR (–4,7%) und ein EBITDA von 24,2 Mio. EUR (–19,2%). Das resultierte in einer Marge von 18,1% (–3,3 PP). Die Division SEA (Form, Belting und Liquid Silicone Rubber/LSR) erzielte einen Umsatz von 186,9 Mio. EUR (–9,0%), ein EBITDA von 14,7 Mio. EUR (–46,9%) und eine EBITDA-Marge von 7,9% (–5,6 PP).[] Nachdem Kunden im ersten Quartal aufgrund der volatilen Marktlage Projekte vor allem im Bereich Fördergurte und LSR-Werkzeugbau verschoben haben, brachte das zweite Quartal eine deutliche Verbesserung der Bestellaktivität. So stieg der Umsatz der Semperit-Gruppe im zweiten Quartal 2025 qoq um 11,3% auf 168,8 Mio. EUR und das EBITDA um 76,2% auf 19,6 Mio. EUR. Das EBIT drehte von –1,3 Mio. EUR im Q1 2025 auf 4,0 Mio. EUR ins Positive.

Der Bestand an eigenen Erzeugnissen erhöhte sich in der Gruppe – vor allem saisonal bedingt – in den ersten sechs Monaten um 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR). Die gesamten Aufwendungen entwickelten sich mit 304,7 Mio. EUR stabil (Vorjahr: 303,7 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte somit 30,7 Mio. EUR (Vorjahr: 47,3 Mio. EUR) und die EBITDA-Marge 9,6% (Vorjahr: 13,7%). Das operative EBITDA belief sich auf 32,9 Mio. EUR (Vorjahr: 47,9 Mio. EUR) und die Marge auf 10,3% (Vorjahr: 13,9%). Dabei wurde das EBITDA um ergebniswirksame Effekte des Leitprojekts für die digitale Transformation der Gruppe in Höhe von 2,2 Mio. EUR bereinigt.

Die regulären Abschreibungen erhöhten sich leicht auf 24,7 Mio. EUR (Vorjahr: 22,9 Mio. EUR). Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 3,3 Mio. EUR und betrafen den Kundenstock im Bereich Liquid Silicon Rubber (LSR). Das EBIT lag somit bei 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23,7 Mio. EUR). Das Finanzergebnis betrug –11,3 Mio. EUR (Vorjahr: –7,9 Mio. EUR), die Abweichung war vor allem auf negative Währungseffekte infolge des schwächeren USD zurückzuführen.

Der Steueraufwand reduzierte sich auf 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR), womit das Ergebnis nach Steuern bei –11,2 Mio. EUR (Vorjahr: 9,6 Mio. EUR) lag. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von –0,54 EUR (Vorjahr: 0,47 EUR).

Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2025:

¹Operatives EBITDA: Exklusive Positionen, die die Vergleichbarkeit beeinflussen.

¹ Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications (Geschäftsbereich Hoses) in die Division Semperit Engineered Applications (Geschäftsbereich Form) mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

Weitere Details finden Sie im Bericht über das 1. Halbjahr 2025 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Für Rückfragen:

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 84,9 Mio. EUR.

[] Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications (Geschäftsbereich Hoses) in die Division Semperit Engineered Applications (Geschäftsbereich Form) mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2182946 13.08.2025 CET/CEST