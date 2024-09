Dax-Widerstand: 18.728 18.993 Dax-Unterstützung 18.400 18.200

Dax-Rückblick:

Der Dax korrigierte gestern bis in den Bereich um 18.600 Punkte, es kam im Anschluss allerdings kein weiterer Abwärtsdruck auf. Heute Vormittag zieht der Index dann bereits schon wieder deutlich an und steigt über die Marke von 18.700 Punkten.

Dax-Ausblick:

Der deutsche Leitindex klettert am Vormittag in den Bereich des wichtigen Horizontalwiderstands um 18.730 Punkte. Hier dürfte - trotz aller Vorfreude auf die morgen Abend anstehende Zinssenkung in den USA - die Luft für die Käufer zunächst erst einmal etwas dünner werden.

Sollte die skizzierte Widerstandszone überwunden werden können, wäre hingegen ein erneuter Anlauf an das bisherige Allzeithoch einzukalkulieren. Spätestens nach dem Zinsentscheid morgen Abend sind dann allerdings zunächst erst einmal größere Verkäufe zu erwarten. Die Zinssenkung dürfte in den vergangenen Handelstagen bereits eingepreist worden sein. Eine positive Überraschung ist quasi ausgeschlossen - vielmehr überwiegt das Enttäuschungspotenzial.