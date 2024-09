EQS-News: Masterflex schließt neuen Konsortialkredit über 55 Mio. Euro – Refinanzierung schafft mehr strategische Flexibilität

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Masterflex schließt neuen Konsortialkredit über 55 Mio. Euro – Refinanzierung schafft mehr strategische Flexibilität

Erhöhung der Flexibilität für Wachstumsinvestitionen und M&A

Vereinfachung und Optimierung der Finanzierungsstruktur

Gelsenkirchen, 17. September 2024 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat einen neuen Konsortialkredit über 55 Mio. Euro abgeschlossen und erhöht damit ihre finanzielle Flexibilität. Die Umsetzung (Closing) ist für den 30. September 2024 vorgesehen. Zusätzlich besteht eine Erhöhungsoption um weitere 25 Mio. Euro. Der syndizierte Kredit ist zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke insbesondere M&A einsetzbar und stärkt damit das Fundament der Finanzierung der Masterflex Group.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE, sagt: „Der neue Konsortialkreditvertrag gibt uns die nötige Flexibilität für die weitere Umsetzung unserer Zukunftsstrategie ‚Hero@Zero‘ und erweitert unseren Handlungsspielraum für zukunftsgerichtete Investitionen sowie M&A-Aktivitäten.“

Der Darlehensvertrag wurde am 16. September 2024 mit dem bestehenden Konsortium aus drei Banken geschlossen. Die neue syndizierte Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann um zwei Jahre verlängert werden. Im Rahmen der neuen Vereinbarung sind wie bisher die üblichen Covenants für die Eigenmittelquote und den Verschuldungsgrad vorgesehen. In den neuen Kreditkonditionen, insbesondere in der Verzinsung und der geringeren Sicherheitenhinterlegung, spiegelt sich die gestiegene Bonität der Gruppe wider.

Mark Becks, CFO der Masterflex SE, fügt hinzu: „Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen unserer Finanzierungspartner, mit denen wir schon seit vielen Jahren vertrauensvoll, eng und immer zukunftsgerichtet zusammenarbeiten. Mit der erfolgreichen Refinanzierung machen wir einen wichtigen Schritt zur Optimierung und Vereinfachung unserer Finanzierungsstruktur und ernten somit auch auf der Finanzierungsseite die Früchte unserer positiven wirtschaftlichen Entwicklung.“



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

