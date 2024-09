Insider - US-Regierung will strategische Ölreserven aufstocken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die strategischen Erdölreserven aufstocken.

Die USA peilten angesichts der niedrigen Preise einen Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl an, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Wenn der Kauf abgeschlossen werde, werde er der bisher größte bei der Auffüllung des Vorrats nach einer historischen Veräußerung im Jahr 2022 sein. Die Regierung werde die Ausschreibung für den Kauf von Öl zur Lieferung an den Standort Bayou Choctaw in Louisiana bereits am Mittwoch bekanntgeben. Die USA würden das Öl von Energieunternehmen erwerben, die es in den ersten Monaten des Jahres 2025 liefern sollten.

Angesichts hoher Benzinpreise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die US-Regierung 2022 aus ihrer strategischen Reserve massive Mengen Rohöl verkauft, um den Marktpreis zu drücken. Es handelte sich um die "größte Freigabe von Ölreserven der Geschichte".

Die Reserve umfasst derzeit 380 Millionen Barrel, von denen der größte Teil saures Rohöl ist, das heißt Öl, für dessen Verarbeitung viele US-Raffinerien ausgelegt sind. Der größte US-Vorrat wurde 2009 mit fast 727 Millionen Barrel angelegt.

